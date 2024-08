Renumita actriță Carmen Tănase s-a gândit să renunțe la actorie. Acest gând intervenise pe vremea când era studentă, după ce vizionase o piesă de teatru celebră. Acela a fost momentul în care vedeta a stat o noapte întreagă pe o bancă în Cișmigiu, gândindu-se dacă, într-adevăr, această meserie era pentru ea, notează click.ro.

Carmen Tănase a fost angajată din 1984 până în anul 1990, la Teatrul Național Vasile Alecsandri, Iași, dar din anul 1990 lucrează la Teatrul Odeon din București. Într-un podcast, aceasta a mărturisit faptul că a existat un moment în care a luat în calcul opțiunea de a renunța la actorie.

„Da. Am avut un moment când am vrut să renunț la actorie, când eram studentă, proaspăt studentă, anul 2 sau așa ceva. Am văzut „Maestrul și Margareta’ la Teatrul Mic, în picioare. Era vremea când, pentru a vedea o piesă la Teatrul Mic, stăteai la coadă toată noaptea. Era atât de multă lume, stăteai cum apucai, nu erau reguli ca acum. După spectacolul ăsta, am plecat și am ajuns în Cișmigiu. M-am așezat pe o bancă, unde m-a și găsit dimineața, și m-am întrebat cam toată noaptea eu ce caut în lumea asta, dacă voi putea vreodată să joc și să transmit emoții ca oamenii ăia încât nu pot să mă duc acasă și să pun capul pe pernă. Dacă pot așa, merită să o fac, dacă nu pot așa, nu merită. Și atunci am stat să mă gândesc dacă e cazul să renunț. După cum se vede, nu am renunțat”, a declarat celebra actriță la „Podcast cu Sens by Natasha”, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

