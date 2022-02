Carmen Tănase ar fi putut să intre până acum în politică, mai ales că a primit de mai multe ori oferte în acest sens. Actriţa a mărturisit însă că nu şi-a dorit acest lucru dintr-un motiv foarte simplu.

Invitată în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Carmen Tănase a recunoscut că nu îşi doreşte o carieră în politică, pentru că acest domeniu i se pare unul murdar, potrivit click.ro. Actriţa a declarat că a muncit prea mult în viaţă, pentru a-şi lăsa imaginea să fie distrusă alegând să devină politician.

„Nu am ce să caut în această politică. În această politică este un joc murdar, în care dacă intră cineva care chiar dacă are gânduri bune și iubește țara asta și nu vrea să participe la nicio mârșăvie, imaginea sa e făcută praf în două săptămâni. Eu nu am muncit o viață să vină unii să îmi facă imaginea praf. Nu e vorba numai de politica de la noi. Eu sunt observator și ca orice cetățean comentez. E vorba de ce se întâmplă în politică în general pe glob.”, a declarat Carmen Tănase, la emisiunea lui Denise Rifai, conform sursei citate.

