Cu totul, lăncierii elvețieni l-au înfrânt pe Carol cel Îndrăzneț, duce de Burgundia, de trei ori, ultima înfrângere soldându-se și cu moartea acestuia.

Prima victorie a fost, totuși, în unele privințe, cea mai profitabilă pentru elvețieni.

În ziua de 2 martie 1476, cele două armate s-au întâlnit la Grandson, în apropiere de lacul Neuchâtel. Prin folosirea iscusită a reliefului și a elementului-surpriză, circa 20.000 de elvețieni au înfrânt cam de trei ori mai mulți burgunzi. Mai mult, au capturat comorile „la purtător” ale lui Carol cel Îndrăzneț.

Elvețienii au pus mâna pe vesela din aur a lui Carol și pe 12 statuete smălțuite reprezentându-i pe apostoli, plus pe o incredibilă colecție de bijuterii care includea: Marele „duce de Toscana”, un diamant de 139 de carate montat în aur și perle; Le Sansy, un diamant de 100 de carate; Le Federlin, o broșă alcătuită din cinci rubine, patru diamante, 70 de perle și trei perle uriașe (care urma să împodobească pălăria lui Carol); Les Trois Frères, trei rubine de șaptezeci de carate; două perle uriașe numite Non Pareille și La Ramasse des Flandres; Colanul lui Carol (de la Ordinul „Lâna de Aur”); Pălăria lui Carol, decorată cu safire, diamante, rubine și perle.

În afara acestor bijuterii excepționale, elvețienii au capturat o altă comoară lăsată în urmă de burgunzii puși pe fugă: în jur de 2.000 de prostituate burgunde.

Tot la 2 martie:

1791: Moare la Londra predicatorul britanic John Wesley.

1882: Roderick McClean încearcă să o asasineze pe regina Victoria.

Geo Alupoae, critic de teatru