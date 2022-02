Caroli Foods Group, liderul pieței produselor preparate din carne, cu o fabrică de profil în Pitești, încheie un parteneriat cu Globalworth pentru Pitești Industrial Park, un proiect dezvoltat sub umbrela Globalworth Industrial. Suprafața depozitului care va deservi Caroli Foods Group în toată România este de aproximativ 6.800 de metri pătrați și contractul de închiriere a fost semnat pentru o perioadă de 10 ani.

Noul proiect al Globalworth Industrial, sub-brandul de logistică și industrie ușoară al Globalworth, deține o multitudine de funcționalități gândite și stabilite împreună cu partenerul de business, Caroli Foods Group. Este situat în Oarja, județul Argeș, la doar 10 km de Pitești, pe autostrada A1.

“Suntem onorați că o companie lider în industria sa ne-a ales pentru a-și construi depozitul central din România. Pe lângă spațiile de depozitare, am asigurat și amenajarea spațiilor cu zone de temperatură controlată, o direcție în care Globalworth Industrial a început să se dezvolte tot mai puternic. Avem atât zone refrigerate (cu temperatură controlată de 0/5 grade Celsius), cât și zone congelate (cu temperatură controlată între minus 22 și minus 24 de grade Celsius). Perioada de închiriere semnată pentru următorii 10 ani reprezintă încrederea pe care partenerul ne-a oferit-o și noi, la rândul nostru, îl asigurăm că toate eforturile noastre se vor îndrepta spre continuarea și consolidarea acestui parteneriat valoros. Îi mulțumim echipei Caroli Foods Group și îi dorim bun-venit în comunitatea Globalworth Industrial”, a declarat Mihai Zaharia, Director de Investiții Globalworth România și Director Piețe de Capital Globalworth Group.

În urma dezvoltării noastre constante în România, ne propunem să răspundem eficient la cerințele tot mai mari ale clienților noștri, prin investiții într-un centru logistic nou și modern. Astfel vom îmbunăți competitivitatea operațiunilor și ne vom extinde baza logistică existentă cu un nou depozit de ultimă generație, situat în proximitatea fabricii noastre de la Pitești, cu sprijinul partenerilor noștri – Globalworth Industrial. De asemenea, ne vom crește capacitatea de stocare a materiilor prime congelate, cu ajutorul noii unități logistice cu spații cu temperatură controlată. Activitatea acestui nou depozit va fi integrată în lanțul nostru logistic, astfel încât rutele flotei noastre să fie planificate și executate eficient, iar produsele să ajungă mai rapid la clienții noștri”, a adăugat Roxana Manolescu, Caroli Foods Group CEO.

Proiectul inovativ mai ales prin spațiile cu temperatură controlată amenajate la cele mai înalte standarde va fi livrat în prima parte a anului 2022.

În prezent, portofoliul Globalworth Industrial, sub-brandul de logistică și industrie ușoară a Globalworth, se întinde pe o suprafață de peste 261.000 mp, cu un grad de ocupare de peste 95%, în diferite zone din România, cum ar fi Arad, București, Constanța, Oradea, Pitești și Timișoara. Printre proiectele care consolidează activitățile de logistică și ale companiei se numără Pitești Industrial Park, Chitila Logistics Hub, Constanța Business Park, Timișoara Industrial Park, Industrial Park West Arad și Industrial Park West Oradea.

Despre GLOBALWORTH.

Globalworth este o companie imobiliară activă în Europa Centrală şi de Est, listată la Bursa de Valori de la Londra, în segmentul AIM, care activează în România și Polonia, în ambele ţări devenind principalul investitor pe piața imobiliară de birouri. Globalworth investește, dezvoltă și gestionează direct clădiri de birouri și parcuri industriale și de logistică, în locații premium, care generează venituri din închirierea de spații către companii de top din întreaga lume. Gestionat de aproape 200 de profesioniști în Cipru, Guernsey, România și Polonia, portofoliul companiei are o valoare totală de aproximativ 3 miliarde de euro, la 31 decembrie 2020. Aproximativ 92,5% din acesta este reprezentat de active producătoare de venit, închiriate către aproximativ 650 de companii naționale și multinaționale. În România, Globalworth este prezentă în Bucureşti, Timişoara, Arad, Oradea, Constanţa şi Piteşti, în timp ce în Polonia proprietăţile se regăsesc în Varşovia, Wroclaw, Lodz, Cracovia, Gdansk şi Katowice.

Despre CAROLI FOODS GROUP.

Caroli Foods Group (parte din Sigma) este liderul local în produsele procesate din carne din România și unul dintre cei mai de succes producători de produse din carne din sud-estul Europei. Compania a fost înființată în 1994 și, în prezent, oferă un portofoliu extins de peste 200 de produse sub cinci mărci: Caroli, Campofrio, Sissi, Maestro și Primo. Compania operează o fabrică în Pitești și are facilități logistice importante în toată țara, un parc auto considerabil și o rețea extinsă de distribuție.

Sigma este un grup multinațional alimentar, lider mondial care produce, comercializează și distribuie alimente de marcă de calitate, inclusiv produse din carne ambalate, brânză, iaurt și alte alimente refrigerate și congelate. Sigma are un portofoliu diversificat de mărci de top și operează 70 de fabrici și 210 centre de distribuție în 18 țări din cele patru regiuni cheie ale sale: Mexic, Europa, Statele Unite și America Latină.

