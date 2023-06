La Biblioteca Bucovinei ”I.G.Sbiera” a fost lansată astăzi cartea ”Ciprian Porumbescu-Jurnal 1879 Cernăuți-Stupca” în prezența strănepoatei marelui compozitor Stanca Scholtz-Cionca. Prezent la eveniment vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a arătat că această zi este una deosebită pentru că pe 6 iunie se împlinesc 140 de ani de la trecerea în neființă a lui Ciprian Porumbescu. ”Le-a rânduit Dumnezeu să poată fi lansat volumul chiar astăzi și era normal să se întâmple lucrul acesta la Biblioteca Bucovinei instituție reprezentativă pentru județ care împlinește 100 de ani de existență. Anul Ciprian Porumbescu a continuat cu activități care sunt din ce în ce mai ample și mai pline de emoție pentru mine. În ultimele zile am fost pe urmele lui Ciprian Porumbescu în Nordul Bucovinei împreună cu stareța Mănăstirii Voroneț, cu doamna Cionca, cu Maria Olaru. Am avut cu noi și un tânăr actor pe care-l pregătim să preia ștafeta lui Vlad Rădescu. Pentru acest periplu îi mulțumim doamnei consul Săndulescu. Au fost clipe de reală emoție pentru că am fost la Boian acolo unde Ieraclie Porumbescu a slujit doi ani de zile în ceea ce înseamnă un omagiu sau un sacrificiu întru credința neamului românesc. Apoi am fost la Cernăuți la Palatul Românilor inclusiv la Penitenciarul unde Ciprian Porumbescu a fost încarcerat 11 săptămâni, la Universitate am fost unde a studiat Ciprian Porumbescu, la Storojineț și Crasna. Apoi a venit ziua de 5 iunie cea mai importantă zi cu cele mai multe și emoționante activități activiotști care au avut ca scop omagierea lui CiprianPorumbescu. Ultimele cuvinte ale lui Ciprian Porumbescu înainte să-și dea sfârșitul au fost ”nu lăsați muzica mea să moară”, cuvinte testament. Asta trebuie să facem noi, să nu lăsămn muzica lui să moară. Pentru tot ceea ce a făcut pentru neamul românesc a rămâne veșnic în nemurire”, a declarat Barbă.