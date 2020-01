Joi, 23 ianuarie, ora 17:00, în spațiul expozițional al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava se va desfășura un eveniment organizat de Asociația Seva: lansare de carte „Lumea Majestății Sale. Jubileul Custodelui Coroanei Române”.

Anii 2019 și 2020 marchează, deopotrivă, două date semnificative pentru regalitatea românească și dinastia națională: Jubileul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române. În martie 2019 s-au împlinit șapte decenii de la nașterea sa, iar în ianuarie 2020 se vor împlini trei decenii de la venirea definitivă, pe pământ românesc, a viitoarei suverane.

Volumul „Lumea Majestății Sale. Jubileul Custodelui Coroanei Române” este structurat pe trei secţiuni – „Cuvinte regale despre Majestatea Sa”, „Rolul instituţional al Casei Regale şi al Majestăţii Sale”, „Portrete în timp ale Majestăţii Sale”, iar secțiunea de Cuvânt-înainte este semnată de Alteța Sa Regală Principele de Wales, văr cu Majestatea Sa Margareta a României, Custodele Coroanei.

Volumul este coordonat de Alexandru Muraru și Daniel Șandru. Acesta din urmă va fi prezent la Suceava la lansarea de carte.