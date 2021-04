În municipiul Suceava va fi amanajat un cartier pentru tinerii din diaspora pe un teren situat la ieșirea din oraș spre Mitocu Dragomirnei. Propunerea aparține primarului Ion Lungu și a fost prezentată la întâlnirea pe care a avut-o la finele săptămânii trecute cu secretatul de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Oana Ursachi. Lungu a declarat că municipalitatea a început deja demersurile pentru transferul suprafeței respective de teren de la Stațiunea de Cercetări Agricole. Tinerii până în 35 de ani vor primi parcele de teren în baza legilor în vigoare pentru construcția de case. ”Le creăm condiții pentrun a reveni acasă. Le vom face acolo creșe, grădinițe, locuri de joacă pentru copii tot ce trebuie pentru o viață civilizată”, a spus Lungu care a adăugat: ”Doamna secretar de stat a fost încântată de această idee de a construi un cartier de case pentru tinerii din diaspora și a spus că nu mai găsit așa ceva în țară”.

