Stim ca te-ai saturat de cuburile imprastiate prin casa si de jucariile care niciodata nu stau la locul lor. Dar probabil ca toate acele blocuri Lego care atarna in camera copilului tau ar putea fi folosite intr-un mod mai inteligent.

Te-ai gandit vreodata ca ai putea construi o casa doar din cuburi LEGO? Ei bine, altcineva s-a gandit inaintea ta.

O intreaga casa din Londra a fost creata din astfel de cuburi LEGO. S-au folosit 2 milioane de piese pentru a duce la bun sfarsit planul, iar casa arata absolut demential.

Casa este construita in marime naturala, iar proiectul face parte dintr-un plan care scoate in evidenta noul produs al companiei de jucarii numit Lego Dots. Aceste piese Lego sunt similare cu cele obisnuite, cu exceptia formelor circulare disponibile in noul set.

Pentru proiect, Lego a colaborat cu artista Camille Walala pentru a crea o casa cu cinci camere.

Cum a fost construita casa?

Casa este formata din opt containere de transport, acestea reprezentand structura de baza a cladirii. Tot ceea ce se afla in interior – inclusiv peretii, podelele si decorul – este acoperit in dale de jucarie.

Pana si piesele de mobilier sunt create din Lego.

„Exista camere la care te-ai astepta de la orice casa, cum ar fi o camera de zi, o bucatarie, dormitor, baie, precum si o sala disco”, a declarat Walala pentru TODAY Home, adaugand ca intregul proces de amenajare si constructie a durat aproximativ patru luni.

Mai mult decat atat, piesele Lego ar putea fi utilizate si pentru a crea in jurul casei o serie de piese de mobilier de gradina si terasa. In curand chiar te-ai putea trezi intr-un orasel Lego, construit in mare parte din piesele noii colectii Lego Dots.

„A fost un efort mare al echipei pentru a duce la bun sfarsit constructia”, a spus ea. „Au fost implicati arhitecti, ingineri, designeri multipli, fani Lego si chiar un constructor Lego.”

In bucatarie se pot gasi cele mai indraznete scheme de culori primare. De asemenea, bucataria este camera preferata a casei, spune Walala, deoarece a colaborat cu un grup de copii pentru proiectarea diferitelor modele de mobilier si accesorii.

Baia are o schema eleganta de culori alb-negru, completata cu o cada in care apa este reprezentata de mingi de spuma. Dupa cum spuneam, chiar si mobilierul este realizat din Lego Dots – de la masa de cafea pana la corpurile de iluminat.

Walala a spus ca a fost nevoie de foarte multe calcule pentru a definitiva proiectul, iar nivelul de matematica implicat este unul incredibil. Tocmai de aceea, a fost nevoie de designeri, de constructori si de ingineri in echipa, pentru a putea realiza casa.

„De exemplu, atunci cand am facut o masa, a trebuit sa o planificam, astfel incat lungimea sa se potriveasca cu un anumit numar de piese Lego. Acesta a fost un mod complet nou de a lucra pentru mine.”, a declarat Walala.