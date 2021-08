Filmul de scurtmetraj „Casa cu un om”, produs de B22 Studioul de Teatru și Film va fi difuzat în premieră mondială, în cadrul celei de-a 12-a ediții a festivalului Serile Filmului Românesc de la Iași, vineri, 13 august, la Cinema Ateneu Iași, de la ora 21:00. Cu acest prilej, publicul ieșean se va putea întâlni cu actorul și regizorul Dan Tudor care va onora invitația la Festivalul Serile Filmului Românesc, în calitate de invitat special.

Scenariul și regia filmului îi aparțin lui Dan Tudor, iar din distribuție fac parte nume sonore ale cinematografiei românești, precum: Virgil Ogășanu, Dan Tudor, Tudorel FIlimon, Ana Maria Lazăr, Mihai Ogășanu, Pavel Bârsan, Alexandru Constantin, Vlad Vîlciu, Adriana Guluțanu, Luana Lute și Ionuț Gurgu.

Povestea producției, realizată în anul 2021, aduce în prim plan un scriitor și o profesoară de literatură, soț și soție, aflate în căutarea casei ideale. Însoțiți de reprezentanții agenției imobiliare, cu banii lichizi în geantă, pornesc într-o aventură stranie, absurdă și periculoasă. Totul scapă de sub control, pas cu pas, comic, cinic și ilogic.

Tot pe 13 august vor fi proiectate alte două producții de scurtmetraj, „White” și „Track One”, filme multipremiate la nivel internațional, ambele în regia lui Dan Tudor. Cel mai recent premiu, „Best First Time Filmmaker”, a fost obținut de Dan Tudor, în luna martie 2021, la Seoul International Short Film Festival. Filmul „White” are, de asemenea, un palmares impresionant. Listele actualizate ale premiilor câștigate cu cele două producții sunt disponibile pe paginile dedicate și pot fi consultate pe: „Track One” și „White”. Dan Tudor este regizor, scriitor și actor de film și teatru românesc, a cărui activitate profesională este actualizată aici: https://www.tnb.ro/ro/dan-tudor

Biletele pentru proiecțiile filmelor din cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc de la Iași au fost puse în vânzare și pot fi achiziționate online prin Eventbook.ro.