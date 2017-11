Administraţia Judeţeană a pavoazat faţada Casei de Cultură Suceava cu imagini care să amintească de Unirea Bucovinei cu Ţara. Pe clădire apar fotografiile uriaşe ale primarului Sucevei din perioada 1918-1919, Eusebie Popovici, oamenilor politici Ioan Nistor şi Iancu Flondor, şi generalului Iacob Zadik, şi o fotografie de la Congresul General al Bucovinei din 28 noiembrie, care s-a desfăşurat la Cernăuţi şi a stabilit unirea cu Ţara. Aceste panouri uriaşe flanchează sigla „Bucovina -100”. Clădirea Casei de Cultură din Suceava va rămâne pavoazată până pe 28 noiembrie 2018 când se sărbătoreşte Centenarul.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating