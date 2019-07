De la publicarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii în Monitorul Oficial, Casa Județeană de Pensii se confruntă cu o afluenţă a persoanelor care doresc să se înscrie la pensie de limită de vârstă şi să beneficieze de reducerea acordată de noua lege, femeilor care au născut şi au crescut 3 copii,până la vârsta de 16 ani. Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, anunţă că în prezent, înscrierea la pensie de limită de vârstă, se face tot în temeiul dispoziţiilor Legii nr.263/2010, deoarece Legea nr.127/2019, privind sistemul public de pensii, intră în vigoare începând cu data de 01.09.2021, cu excepţia anumitor articole. ”În condiţiile Legii nr.263/2010, pensia de limită de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc cumulativ,la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare de 15 ani.Reducerea vârstei standard de pensionare se aplică în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite sau speciale de muncă”, a spus Boliacu. El a arătat că potrivit dispoziţiilor art.56 din Legea nr.127/2019,privind sistemul public de pensii,”Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare şi care au născut 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază la cerere de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare prevăzută în anexa nr. 5. La reducerea prevăzută la alin. (1) se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil. Reducerea vârstei de pensionare prevăzută la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.” Această reducere acordată femeilor la înscrierea la pensie de limită de vârstă, va fi aplicată de la 01.09.2021, dar atenţie, pentru a beneficia de această reducere, este obligatoriu să fie realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani.

”În Monitorul Oficial nr. 563 din data de 09.07.2019 a fost publicată Legea nr. 127 din data de 08.07.2019 privind sistemul public de pensii. Legea nr.127 privind sistemul public de pensii intră în vigoare începând cu data de 01.09.2021, cu excepţia unor articole, printre care , art.86 alin.2, litera a şi b. Astfel, art.86 alin.2 litera a din Legea nr.127/08.07.2019 intră în vigoare la data de 01.09.2019, iar art.86 alin.2 litera b, din acelaşi act normativ, intră în vigoare la data de 01.09.2020. Acest articol, vizează valoarea punctului de pensie, care începând cu data de 01.09.2019 va fi de 1.265 lei, iar începând cu data de 01.09.2020, va fi de 1.775 lei”, a explicat Constantin Boliacu.