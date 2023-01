Casa de Poezie Light of ink & Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava, în parteneriat cu Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava & Cenaclul literar “Zidul de Hârtie”, vă invită la o nouă întâlnire cu poezia, sub genericul aniversar “Eminescu & Comp. Poezie la Petru”.

Evenimentul va avea loc joi, 12 ianuarie, ora 17.00 la Centrul de Documentare & Informare de la Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava

Invitații întâlnirii sunt lect. univ. dr. Gina PUICĂ & poetul Vlad SIBECHI.

În cadrul evenimentului, va avea loc un dialog despre căile deschise de poezia de azi către poezia lui Eminescu.

Moderator va fi prof. Gheorghe Cîrstian.