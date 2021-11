Casa Polonă din centrul Sucevei este în curs de reabilitare, iar președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher, dă asigurări că nu se va renunța la sala de spectacole. Prezent în studioul Radio Top, deputatul a declarat: „Sala va fi extraordinar de frumoasă și va răspunde solicitărilor din momentul de față. Nu va fi doar pentru teatru, ci o sală multifuncțională. Vom stabili cu arhitecții dacă va rămîne o sală gen amfiteatru sau cu podeaua dreaptă. Nu putem să-i schimbăm destinația, pentru că strămoșii noștri, polonezii, cînd au început construcția actualei Case Polone, în 1903, au vrut prima și prima dată o sală pentru a păstra cultura, tradițiile. Noi nu putem acuma, după aproape 100 de ani, să ne permitem să distrugem acea sală”.

Ghervazen Longher a mai spus că la Casa Polonă va fi amenajat și un spațiu expozițional. El a menționat că pînă acum s-a reabilitat fațada clădirii în proporție de 98%, iar renovarea completă va dura cîțiva ani, funcție și de finanțare. Banii pentru fațadă, respectiv 100.000 de euro, au venit din Polonia. Celelalte fonduri vor fi asigurate de Uniunea Polonezilor din România, adică de Guvern, prin Departamentul pentru Relații Interetnice.