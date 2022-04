Casa Polonă din satul Solonețu Nou a fost neîncăpătoare astăzi când a avut loc un eveniment cu tradiție în comunitatea polonă și anume împărțirea cu oul sfințit. Polonezii din Bucovina s-au întâlnit pentru a ciocni un ou de Paște, pentru a-și transmite urări de bine și practic pentru a socializa.

”Tradițiile legate de sărbătoarea Paștelui sunt cultivate de polonezii care trăiesc în Bucovina românească. Paștele este însoțit de mai multe obiceiuri și tradiții vechi. Un obicei important moștenit de la strămoșii noștri este cel al împărțirii cu oul sfințit. În acest an credincioșii romano catolici au sărbătorit Învierea Domnului pe 17 aprilie, iar credincioșii ortodocși pe 24 de aprilie. Cu această ocazie ne-am întâlnit pe 25 aprilie la Casa Polonă din Solonețu Nou pentru a ne împărți cu oul sfințit. Ceremonialul împărțirii cu oul sfințit este o tradiție poloneză veche de secole pe care emigranții polonezi au adus-o când au venit pe meleagurile Bucovinei. Semnificația este aceea că oamenii își transmit urări de bine și își doresc să aibă un an cât mai rodnic și mai liniștit”, a declarat președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul de Suceava, Ghervazen Longher. La eveniment au participat ES Iosif Păuleț episcopul diecezei din Iași, ES Petru Sescu-episcop auxiliar al diecezei de Iași, pr.Ciprian Antalucă-decan de Bucovina, pr.dr. Stanislav Ioan Cucharec împreună cu preoții din decanatul de Bucovina, subrefecții Cristian Șologon și Alexandru Șalup și prim vicepreședintele Uniunii Polonezilor din România Victoria Longher. ES Iosif Păuleț a sfințit bucatele și i-a asigurat pe cei prezenți că sunt în rugăciunile sale. ”Să rămânem mereu uniți. Vă am permanent în rugăciunile mele. Îl felicit pe Ghervazen pentru grija pe care o are pentru a duce mai departe și mereu mai frumos aceste tradiții specifice comunității poloneze. Să fiți sănpătoși și eu la fel”, a transmis ES Păuleț.