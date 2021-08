Cei mai cunoscuți influenceri de pe TikTok au avut parte de un weekend creativ pe malul lacului Snagov, unde au realizat conținut și au dezvoltat idei pentru viitoarele proiecte din online în cadrul evenimentului Casa TikTok, aflat la ediția a treia.

Conceptul Casa TikTok, organizat de SQUAD Influencers, agenția de Influential Marketing care are în comunitatea proprie content creatori din TikTok, Instagram și Youtube, are scopul de a oferi interacțiune în viața reală influencerilor de top și oportunitatea de a face schimb de experiențe și idei întru-un spațiu idilic. Ediția a treia a fost atent pregătită, respectând normele de siguranță, astfel că fiecare participant a fost testat de coronavirus înainte de desfășurarea evenimentului.

Creatorii de conținut prezenți la Casa TikTok au milioane de urmăritori și vizualizări la videoclipurile postate, aceștia atingând diferite domenii de activitate, de la dans, storytelling, cooking, lifestyle, până la sketch-uri.

Mai mult, pentru a explica și mai bine legătura dintre agenție, influenceri și clienți, SQUAD Influencers a organizat în cadrul evenimentului și workshop-uri interactive între brand manageri și creatorii de conținut.

“Acum doi ani am pariat pe TikTok și am creat un business din asta în România. Astăzi, TikTok este cea mai downloadată aplicație din lume. Totodată am pariat pe oameni, pe tineri cu potențial care și-au făcut cunoscută vocea pe TikTok, iar noi, SQUAD Influencers, i-am ajutat să își croiască drumul către milioanele de followers și vizualizări, dar să câștige și bani din asta. Suntem zi de zi online, ne desfășurăm activitatea astfel, dar ținem foarte mult și la interacțiunea umană, reală, tocmai de asta Casa TikTok este un eveniment gândit să apropie influencerii, să creeze prietenii și relații dincolo de ecranele telefoanelor”, spune Mih Lovin (partner SQUAD Influencers).

La #CasaTikTok au participat Alex Trif, Altazaar, Andreea Corb, Ana Petcu, Ines Stana, Leoo Dumitru, Lorena Serban, Valerie Lungu, Valentin Popescu, Valentina Keiko.

Fiecare dintre cei prezenți a postat pe contul de TikTok materiale de la eveniment, după cum urmează. Un moment de dans a fost publicat de către Alex Trif aici https://www.tiktok.com/@alextrif/video/6998852348428750086, o reală dezbatere a fost făcută de Andreea Corb pe subiectul “lapte sau cereale prima data ”https://www.tiktok.com/@andreeacorb/video/6998806041198660870, turul casei în care s-a desfășurat evenimentul a fost surprins de Lorena Șerban https://www.tiktok.com/@serbanlorena/video/6998923590129241349, despre cum s-au pregătit fetele cu makeup pentru interviuri a postat Valentina Keiko https://www.tiktok.com/@valentinakeiko/video/6999207391497653509, iar Ines Stana arată cum poți să faci views https://www.tiktok.com/@ines/video/6998916283613842693 și cât de cool e gașca de influenceri https://www.tiktok.com/@ines/video/7000657553411558662.

Casa TikTok, ediția a treia, a fost un eveniment organizat de SQUAD Influencers, cu sprijinul partenerilor Pepsi Romania, Lay’s, L’Oreal, Regina Maria, BDG, Cereal Crunch și Maison des Crepes.

TikTok ocupă locul întâi în topul celor mai descărcate aplicații din lume, iar interesul pentru această platformă crește pe zi ce trece și în România, unde sunt peste 5 milioane de utilizatori.