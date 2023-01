Căsătoria unui sucevean cu o ucraineancă riscă să nu fie recunoscută de Biserica Ortodoxă Română. Un prieten al mirelui încearcă să găsească un răspuns la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. ”Am un prieten care s-a cununat religios cu o fată din Ucraina, mai exact într-un sat din regiunea Cernăuți, Oblast. Cununia civilă a avut loc în România. Vreau să vă întreb dacă această cununie este recunoscută de către Biserica Ortodoxă Română”, i-a scris amicul.

”Dacă prietenul dumneavoastră s-a cununat cu soția lui într-o biserică aflată în jurisdicția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Meletie, atunci Cununia este recunoscută”, a răspuns înaltul prelat.