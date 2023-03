Un autoturism ieșit în afara părții carosabile pe raza localității Molid și a plonjat de pe un pod direct în albia unui pârâu.

Potrivit ISU Suceava, dintre cele trei persoane implicate în eveniment, o femeie în vârstă de 47 de ani a fost preluată de către un echipaj SAJ și ulterior transportată la UPU Suceava. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Câmpulung Moldovenesc cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2 cu sprijinul a două echipaje SAJ