Solutiile smart pentru locuinte inteligente din ziua de azi nu se mai reduc doar la nivelul de prize inteligente si sisteme video de supraveghere performante. Din ce in ce mai multe hub-uri si centrale inteligente sunt inventate, pentru a conecta toate device-urile din casa si pentru a construi un pol tehnologizat in cadul locuintei.

Insa odata cu aceste lucruri avansate, multe erori de securitate tind sa apara in calcul. Avansarea tehnologiei da nastere la tot felul de preocupari si la nivel etic. Aceasta tehnologie a inceput sa fie prezenta in spatiile noastre cele mai intime, unde mancam, unde vorbim cu familia, unde ne imbracam, unde dormim. Sigur, microfonul dvs. Nest Mini si camera dvs. Echo Show pot fi dezactivate, dar instrumentele de supraveghere sunt inca acolo.

Ce parere au specialistii cu privire la securitatea unor astfel de device-uri?

Ne scaldam deja in ape noroioase, din punct de vedere etic vorbind. Unii oameni se intreaba deja: ce se intampla cu intrebarile pe care Amazon si Google le inregistreaza (inclusiv conversatiile) prin intermediul Alexa?

Intrebarea cauta raspuns la situatia in care toate aceste informatii ar putea ajunge pe mainile cui nu trebuie. La ce anume ar trebui sa fim atenti cand alegem sa ne dotam casa cu astfel de dispozitive?

Brandul produselor

Trebuie sa ne asiguram ca dotam casa cu produse de incredere. Produse ceritifate si realizate de firme cu traditie in domeniu. Spre exemplu, pentru solutii inteligente precum prizele avem brandurile Sonoff, moono sau KyneticEnergy.

Pentru roboti de inregistrare iata avem asistentul virtual Alexa. Pentru camere avem go-pro-urile. Toate acestea ar trebui sa fie originale, emise cu certificat de provenienta.

Etica din spatele companiilor producatoare

Trebuie sa avem in vedere daca toate companiile care produc astfel de solutii au avut probleme in ceea ce priveste confidentialitatea. Procesele pe rol cu aceasta speta a confidentialitatii informatiei sunt semne de neglijenta.

Asadar, alegeti doar produse realizate de companii care lucreaza etic. Aveti incredere doar in companiile mari, cu un trecut in piata si cu o imagine solida.

Instalarea

Instalarea acestor dispozitive ar trebui efectuata de oameni capabili. Doar specialistii in tehnologie pot conecta dispozitivele si le pot bransa in siguranta, construind un ecosistem inteligent si sigur in cadrul locuintei, pentru cei ce se bucura de avantajele acestor dispozitive smart.

De fiecare data cand aveti de gand sa va dotati casa cu un hub inteligent, cu un sistem de control de la distanta, pe baza WIFI, aveti grija asadat la produsele alese si la cine anume alege sa vi le monteze.