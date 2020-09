Bucovina este zona care oferă turistului surprize la tot pasul. Plăcute în marea majoritate a situațiilor. Așa este și cazul acestei construcții misterioase care aduce a castel situată pe raza administrativ teritorială a orașului Broșteni pe drumul județean care coboară din Pasul Puzdra spre Holda-Broșteni, unul dintre cele mai frumoase trasee turistice din Bucovina. Castelul de munți odată ce va fi finalizat și introdus în circuit va reprezenta cu siguranță un punct de atracție pentru turiștii care caută o locație deosebită într-o zonă deosebită situată la un pas de Valea Bistriței. Un atuu deloc de neglijat este și faptul că drumul județean de la Frasin la Broșteni prin Pasul Puzdra a fost modernizat recent condițiile de circulație fiind excelente.

