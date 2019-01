Elevii au sansa sa castige una din cele doua tabere in Oxford UK oferite de Mirunette Education.

Mirunette Education a lansat pe 15 ianuarie 2019 concursul national de limba engleza Mirunette Language Competition, editia a VII-a, organizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si British Council.

Elevii din toata tara, cu varste cuprinse intre 10 si 17 ani, pasionati de cultura britanica, pot participa gratuit, inscriindu-se online si urmand pasii afisati pe pagina dedicata concursului: https://www.mirunette.ro/concurs. Acestia trebuie sa fie sustinuti de profesori de limba engleza, iar profesorii care sustin cei mai multi elevi la inscrierea in concurs vor putea participa gratuit ca insotitori de grup intr-o tabara internationala.

Concursul Mirunette Language Competition este un indemn catre toti tinerii talentati si ambitiosi de a-si valorifica potentialul si de a face un prim pas catre descoperirea unei culturi bogate in mediul international creat de o tabara in Anglia!

Inscrieri pana pe 01 martie 2019

Perioada de desfasurare a concursului este 15 ianuarie – 11 mai.

Prima etapa, cea de inscriere, se incheie pe 01 martie, ora 18.00. Va puteti inscrie la concurs aici! Procesul de inscriere contine cateva intrebari ale caror raspunsuri se regasesc pe site-ul Mirunette Education.

A II-a etapa va avea loc intre 09 martie si 01 aprilie 2019, ora 18.00.

Toti cei admisi in etapa a II-a vor trebui sa completeze online, pe site-ul organizatorului, un test si sa participe si la o proba de creativitate (online). Testul si proba de creativitate vor fi publicate pe site cel tarziu in data de 09 Martie 2019. Corectarea si evaluarea se vor face de catre o comisie formata din reprezentanti ai Mirunette Education si partenerii de concurs ai acestuia. In urma evaluarii vor promova in etapa a III-a primii 20 de participanti din fiecare grupa de varsta (10-13 ani, respectiv 14-17 ani).

Marii castigatori vor fi anuntati in data de 11 mai 2019 in cadrul Festivitatii de premiere organizata de Mirunette Education.

Toti cei 40 de finalisti ai concursului, impreuna cu profesorii coordonatori, vor castiga numeroase premii: examene gratuite de limba engleza Cambridge oferite de British Council, carti de la Editura Humanitas, tratamente dentare la Dent Estet 4 Teens, sejururi la Club Austria din Busteni, Hotel Royal din Poiana Brasov, bilete la Happy Cinema, vouchere de la Oraselulcunoasterii.ro, bilete la Opera Comica, cadouri de la Idealboardgames.ro si multe alte surprize din partea partenerilor nostri.

Parteneri Mirunette Language Competition 2019 :

Parteneri: Ministerul Educatiei, Inspectoratul Scolar, British Council, Humanitas, Dent Estet, Hotel Royal Poiana Brasov, Hotel Club Austria, Ideal Board Games, Oraselul Cunoasterii, Happy Cinema, Opera Comica.

Parteneri media : Intuitext, Scoala Intuitext, Didactic.ro, Suntparinte.ro, Romania Pozitiva, Romantic FM, Cluj Today, Ziarul Natiunea, Ziarul de Iasi, Wink.ro, School News, etc.

Despre Mirunette Education

Mirunette Education este leaderul pietei* de turism educational, compania fiind recomandata de cei peste 600 elevi ce se inscriu anual in programele de vara si academice. Anul 2019 este al 15-lea an de cand Mirunette promoveaza si ofera programe educationale in strainatate, pentru copii si tineri. Acestea sunt organizate de scoli specializate din Marea Britanie, SUA, Germania, Franta, Spania, Italia, cu experienta de peste 50 de ani in domeniu. Reprezentam in Romania peste 80 de scoli, licee, Universitati din Marea Britanie – si nu numai – acreditate local, ce ofera garantia calitatii programelor si relaxarea parintilor ai caror copii le urmeaza.

*Conform datelor oficiale ale Ministerului de Finante pe 2017 cu privire la cifra de afaceri a firmelor identificate care au ca obiect principal de activitate comercializarea taberelor internationale.

Taberele internationale Mirunette sunt concepute astfel incat sa imbunatatească nivelul de limba straina, dar si abilitatile sociale, spiritul critic si increderea in fortele proprii. Pentru mai multe detalii, accesati www.mirunette.ro/tabere-de-vara