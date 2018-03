În cadrul Campionatului de Bine, ediția a V-a, organizat de Bursa Binelui – singura platformă online de donații fără comision din România – au fost înscrise 140 proiecte sociale, implementate de 101 organizații neguvernamentale. Proiectele participante au reușit să atragă finanțări record din partea donatorilor individuali, suma totală atrasă fiind de 586.431 lei / 126.000 euro, în urma unui număr de 9.247 donații.

Câștigători Campionatului de Bine, ediția a V-a, 2017-2018, sunt:

Locul I: „Susține hidroterapia” peste 450 de copii cu dizabilități din județul Timiș vor beneficia de programul gratuit de hidroterapie. Suma strânsă: 47778,00 lei. Donatori distincți: 1592.

“Un lucru extrem de important pentru care vă mulțumim este faptul că numărul copiilor care beneficiază de acest proiect crește de la an la an. Anul acesta am ajuns la 500, iar numărul nu pare că se oprește aici. Fără dublarea sumei, bugetul nu ar fi reușit să acopere costul bazinului, așa că vă mulțumim din suflet”, a declarat Ioana Vârtosu, reprezentant al Asociației Școala mamei Junior.

Locul II: „Bucuria în Lumea Reală” va îmbunătăți calitatea vieții pentru familiile sărace din jurul Brașovului care se luptă cu frigul, puținul și lipsa. Suma strânsă: 111046,00 lei. Donatori distincți: 662.

“E cel de-al treilea an când primim unul dintre cele 3 locuri și vrem să mulțumim BCR-ului pentru că a făcut aceste povești posibile. Anul acesta este vorba despre peste 800 de familii din jurul Brașovului pe care noi îi sprijinim prin vizite cu pachete de alimente și dulciuri. În numele bătrânilor care abia ne așteaptă să sosim și a familiilor numeroase cu copii, vă mulțumim că ați făcut acest lucru posibil.”, a declarat Sînziana Vatră, reprezentant al Fundației Bucuria Darului.

Locul III: „Seară de poveste” este continuarea unui proiect început de Asociația Taxiul cu Bomboane care ajută sute de copii cu nevoi speciale de la două spitale din București să treacă mai ușor peste perioadele grele de tratament. Suma strânsă: 54140,00 lei. Donatori distincți: 1264.

“Vreau să mulțumesc BCR-ului. Povestea noastră este o poveste de suflet. Povestea noastră a continuat și va continua îmbrăcată de fiecare dată într-un alt costum. Vă mulțumesc tuturor pentru că fiecare dintre dumneavoastră, în ceea ce desfășurați dumneavoastră, sunteți parte din cea mai frumoasă poveste.” a declarat Cristian Roman, reprezentant al Asociației Taxiul cu Bomboane.

În urmă competiției, cele 3 proiecte câștigătoare vor fi recompensate cu premii în valoare de 5.000 Euro/proiect. În cadrul celor patru ediții anterioare, donațiile au depășit suma de 275.000 de Euro, iar valoarea totală a premiilor acordate câștigătorilor de către Bursa Binelui și BCR a fost de încă 60.000 Euro.

Festivitatea de Premiere a fost precedată de atelierul Orientare spre Soluții – “Solution Thinking”, oferit de Bursa Binelui finaliștilor Campionatului de Bine și susținut de Florin Ghinda, fondatorul portalului România Pozitivă. Atelierul a constat în prezentarea de metode și instrumente practice de rezolvare a problemelor inspirate din gândirea și psihologia pozitivă.

Prin Campionatului de Bine, Bursa Binelui încurajează organizațiile neguvernamentale să stabilească o relație constantă, pe termen lung, cu publicul larg, donațiile individuale reprezentând în acest moment instrumentul de fundraising social cu cel mai mare potențial de creștere în România.

***

Campionatul de Bine este o competiție pentru strângerea de donații adresată ONG-urilor din România, urmărind să transforme organizațiile în fundraiseri, în vederea atragerii de donații.

Campionatul este găzduit, organizat și implementat de Bursa Binelui, unica platforma online de donații necomisionate, dezvoltată de către Banca Comercială Română, în parteneriat cu EuPlătesc.ro.

Bursa Binelui este singura platformă online care permite donațiile fără comisioane, încurajând astfel donatorii care vor să participe cu sume mici (5, 10 lei) pentru susținerea financiară a unei cauze. Suma minimă care poate fi donată este de 5 lei. Toată tranzacția este 100% securizată și nu se percepe niciun fel de comision.

Mai multe detalii despre câștigători și participanți regăsiți AICI