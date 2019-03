Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, Shopping City Suceava, în parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava, M Style Dance Studio și, Alka România, au organizat pe 23 martie 2019, Concursul judeţean „Miss & Mister Bucovina” ediţia a VII-a la Shopping City Suceava.

Concursul a fost organizat cu ocazia aniversării a 12 ani de activitate „EUROACTIV” Suceava, ce a constat în desfăşurarea fazei pe judeţ cu perechile finaliste care au obţinut titlul de Miss & Mister Boboc la nivelul fiecărui liceu din judeţ.

S-au prezentat un număr de 12 perechi din 12 unități școlare: Liceul Tehnologic „Iorgu Virnav Liteanu” Liteni, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava şi Liceul Tehnologic ”Tomşa Vodă” din Solca.

În pauzele concursului eu evoluat elevii Palatului Copiilor de la Cercul de dans, dansuri prezentate de elevii de la M Style Dance Studio, ”magia culorilor în modă” cu elevele Cercului de confecții și design de la Palatul Copiilor, latino show, demonstrație de capoeira, breek dance și street dance, beatbox, și recitaluri muzicale prezentate de foștii finaliști ai concursurilor organizate de Asociația ”EUROACTIV”.

Probele concursului au fost: defilare de zii presărată cu întrebări de cultură generală, proba de dans, de perspicacitate, şi prezentarea ţinutelor de seară cu dans vals.

Sponsorii concursului au fost: Shopping City Suceava, Alka Bucureşti, Market Albina, Fundația Social Culturală Victoria Suceava și General Construct S.R.L., S.C. Bia Fely S.R.L., S.C. Savcom S.R.L., Simba Invest S.R.L. din Bacău, S.C. Luxuri Bride To Be Suceava, Tipografia PromoArt, Grup Muşatinii Suceava, S.C. Ferovali S.R.L., Florăria Iris Suceava, Gravexpert, Restaurant Padrino Suceava, Mado Corporation Suceava, S.C. Rav Radi Construct S.R.L., Versus Suceava, Salon Noblesse, Make up by Anne Marie, Georgiana Vieriu Glow, Anca Axente Make up, Corbu Iuliana Hairstylist, Yana Irimia Make up, Vlad Diana Make up, Ioana Corban Make-up Artist, Uniq Magazin Egross Suceava. Fotografi: Mircea Ene și Vasly Art Fotograf.

Juriul concursului judeţean a fost compus din:

1. președinte onorific al juriului: prof. Gabriela Scutaru – inspector școlar general adjunct;

2. preşedinta executiv al juriului: prof. Loredana-Mihaela Ceică – de la IŞJ Suceava;

3. prof. Narcisa Daniela Ştefănecu – președinta Asociației „EUROACTIV” Suceava;

4. prof. Beatrice Choleva – director la Palatul Copiilor Suceava;

5. asistent universitat prof. Aida Petrea – de la Palatul Copiilor Suceava

6. Mihai Siminiuc de la M Style Studio Suceava;

7. Ciprian Harja de la Alka România.

Clasamentul final al concursului a fost prezentat de doamna prof. Loredana-Mihaela Ceică – preşedinte executiv al juriului, acesta fiind:

Miss & Mister Bucovina ediţia a VIII-a 2019:

– Pintilie Luiza de la Colegiul Național de informatică „Spiru Haret” Suceava;

– Bujorean Mario de la Colegiul Național „Petru Rareș” – Suceava.

Locul I: Miss: Drob Felicia de la Colegiul ”Alexandru cel Bun” – Gura Humorului şi

Mister: Perju Mihnea de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” – Suceava;

Locul II: Drăgoi magdalena de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” – Suceava şi Volanschi Matei de la Colegiul ”Alexandru cel Bun” – Gura Humorului;

Locul III: Gurincu Gabriela de la Liceul Tehnologic „Iorgu Virnav Liteanu” – Liteni și Mihalescu Trandafir de la Colegiul Tehnic Rădăuţi;

Miss & Mister Popularitate: elevii Tcaciuc Alexandra de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava și Boroc Rafael de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” – Suceava;

Miss & Mister Dance: Crâșmaru Denisa Daniela de la Colegiul Tehnic Rădăuţi și Gheorghiță Alexandru de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – Suceava.

Premiile au fost oferite de: Shopping City Suceava – în numerar: 900 lei pentru cei 2 finaliștii Miss & Mister Bucovina, pentru cei de pe Locului I suma de 600 lei, pentru cei de pe locul II, suma de 400 lei, pentru cei de pe locul III suma de 300 lei, iar popularitate și cei mai buni dansatori câte 200 lei. Alka a oferit cadouri pentru toţi participanţii evenimentului, Luxuri Bride to Be – brățări şi ceircei pentru toate participantele concursului, Florăriile Iris și Mimosa au oferit flori pentru toate fetele și doamnele din juriul concursului.

Regia concursului a fost coordonată de prof. Mihai Greciuc – președintele Asociației ”EUROACTIV” Suceava.

Echipa de organizare a fost compusă de: domnul Ciprian-Mihai Harja de la Alka România, împreună cu voluntarii EUROACTIV: Luca Răscol, Alexandru-Florinel Tanase, Toma Ungureanu, Vlad Iriciuc, Cerasela Iacobăț, Alexandra Florea, Mircea Ene, Damian Vega şi coregraful Robert Catargiu de la Clubul Sportiv M Style Dance Studio.

Prezentarea evenimentului a fost asigurată de jurnalistul Marius Cocoș.

Petrecerea s-a mutat la Padrino Suceava unde participanţii şi susţinătorii concurenţilor au petrecut şi au schimbat impresii, și i-au felicitat pe concurenții de la ”Miss & Mister Bucovina” 2019.

Organizatorii evenimentului mulţumesc tuturor sponsorilor şi colaboratorilor care au sprijinit acţiunile „EUROACTIV” – Suceava timp de 12 ani de activitate şi, în special echipei din conducerea Shopping City Suceava care au găzduit şi sprijinit financiar şi material acest eveniment, dar și colectivului de cadre didactice al Palatului Copiilor care au încântat publicul numeros.

Activităţile Campaniei „Vestitorii Primăverii” vor continua în perioada urmotăare cu Acțiunea ”Prietenii naturii” prin care voluntarii și concurenții concursului ”Miss & Mister Bucovina” vor participa la plantarea de puieţi, iar în Săptămâna Mare a sfintelor Sărbători Pascale, echipa de voluntari a EUROACTIV împreună cu Padrino Suceava şi, alți oameni de suflet vom sprijini o familie defavorizată din localitatea Verești și vom bucura sufletele copiilor din 3 centre de plasament sucevene.