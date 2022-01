Juriul, din care au făcut parte Yara Shahidi și Tommy Hilfiger, a acordat 200.000 de euro și premii pentru mentorat startup-urilor ruandeze și olandeze pentru a sprijini efortul lor în a remodela lumea fashion.

Tommy Hilfiger i-a anunțat pe Lalaland și UZURI K&Y drept câștigătorii celei de-a treia ediție Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, un program global creat din dorința de a găsi și susține idei care conduc la un peisaj al modei mai incluziv. În perioada 12-13 ianuarie s-a desfășurat evenimentul virtual final al programului, în cadrul căreia cei șase finaliști și-au prezentat conceptele în fața juriului prestigios. Câștigătorii vor împărți un fond de premii în valoare de 200.000 de euro și vor primi mentorat timp de un an din partea experților interni de la Tommy Hilfiger și de la INSEAD – una dintre cele mai mari școli de afaceri din lume. Ei și-au asigurat, de asemenea, un loc într-un program INSEAD care reunește oameni, culturi și idei pentru a cultiva lideri inovatori.

Pentru această inițiativă, care este o ramificație a viziuniii Tommy Hilfiger despre sustenabilitate – Waste Nothing and Welcome All, în Ianuarie peste 430 de start-up-uri și scale-up-uri din 22 de țări și-au prezentat ideile. Prin programul din acest an s-a dorit în special să se amplifice și să sprijine în continuare antreprenorii BIPOC (black, indigenous, people of color) care lucrează pentru a-și promova comunitățile, încurajând în același timp un viitor mai incluziv pentru industria modei. Pentru prima dată, fanii brand-ului TOMMY HILFIGER au putut să participe la fazele inițiale ale provocării, exprimându-și votul digital pentru a ajuta la restrângerea aplicațiilor, astfel fiind identificați finaliștii. Alături de asociații Tommy Hilfiger la evenimentul final, aceștia au fost, de asemenea, invitați să voteze pentru pitch-ul lor preferat, urmând să se acorde o sumă suplimentară de 15.000 de euro unuia dintre finaliști.

„Această provocare, menită să încurajeze, a reunit persoane pasionate și muncitoare, cu idei noi despre cum să creăm un viitor al modei pe care să-l așteptăm cu nerăbdare”, a spus Tommy Hilfiger. „A fost un eveniment final impresionant și sunt mândru să continuu această călătorie cu antreprenorii care au prezentat soluții inovatoare și de impact care provoacă modul în care gândim, construim și creăm.”

Lalaland, o platformă din Țările de Jos care folosește inteligența artificială pentru a genera modele virtuale personalizate și incluzive de diferite etnii, a primit 100.000 EUR. „Crearea tehnologiei care conduce la o platformă de comerț electronic mai incluzivă și mai diversă se află în centrul viziunii noastre la Lalaland”, a declarat Michael Musandu, co-fondator și CEO al Lalaland. „Făcând parte din Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge a adus perspective incredibile și ne va îmbunătăți soluția I.A. pentru a ajunge la mai mulți oameni decât ne-am fi putut imagina. Prin această realizare, echipa noastră abia așteaptă să ofere o experiență prietenoasă de shopping online, astfel încât niciun consumator să nu se simtă subreprezentat.”

UZURI K&Y, o marcă de încălțăminte ecologică din Rwanda, care folosește anvelope auto reciclate din Africa sub-sahariană și angajează tineri locali, a primit, de asemenea, 100.000 de euro. „Suntem onorați să fim desemnați câștigători ai Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge”, a declarat Kevine Kagirimpundu, co-fondator și CEO al UZURI K&Y. „Această oportunitate ne-a oferit mentorat, îndrumări strategice și o platformă pentru a ne împărtăși visul de a aduce opțiuni de încălțăminte durabile din Africa pe piața globală. Suntem dedicați să generăm un impact real și să inspirăm tinerii de astăzi să creeze un viitor mai curat.

Clothes to Good, o întreprindere socială din Africa de Sud care creează oportunități de micro-afaceri și locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități prin reciclarea textilelor, a primit 15.000 EUR. „Ne simțim binecuvântați să fim recunoscuți de către publicul Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, este o experiență pe care nu o vom uita niciodată”, a spus Tammy Greyling, director de operațiuni și terapeut ocupațional la Clothes to Good. „Este copleșitor să știm că și alții cred în visul nostru de a face cu adevărat diferența pentru persoanele cu dizabilități și familiile lor. Primirea acestui premiu va permite Clothes to Good să continue să creeze micro-afaceri și oportunități de locuri de muncă prin reciclarea textilelor din comunitatea sud-africană.”

Jurații prezenți la evenimentul final Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge au fost:

Tommy Hilfiger

Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global și PVH Europe

Yara Shahidi, actriță premiată, producător și agent de schimbare

Esther Verburg, EVP, Sustainable Business and Inovation, Tommy Hilfiger Global și PVH Europe

Adrian Johnson, Antreprenor, Profesor Adjunct de Antreprenoriat, Tehnologie și Media la INSEAD

Katrin Ley, director general al Fashion for Good și curator fondator al Amsterdam Global Shapers Hub

Yvonne Bajela, membru fondator și director la firma de investiții Impact X Capital

Aplicațiile pentru cea de-a patra ediție a Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge se vor deschide în martie 2022. Antreprenorii care sunt interesați să primească mai multe informații sunt invitați să se înregistreze aici:

https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022

