Peste 400 de persoane au concurat sâmbătă, 12 septembrie a.c., la ediția a treia a Crosului Sucevei. Competiția a fost organizată de Primăria și Consiliul Suceava și Asociația Județeană de Atletism. Participanții la ediția de anul acesta au fost împărțiți pe categorii de vârste, câștigătorii ediției de anul acesta fiind următorii Vaman Diana, Rusu Albertina, Ilaşcu Irina, Nisioiu Cosmin, Scolobiuc Dimitrie, Melenciuc Darius, Sadoveac Ana, Boiciuc Cosmina, Coyorici Iuliana, Moldovan Sebastian, Geosan Marius, Bălan Ioan, Burlacu Maria, Busuioc Adriana, Pasniciuc Larisa, Ciornei Ionel, Girigan Vlăduţ, Semian Ştefan, Smocot Mihaela, Lăcătuşu Liliana, Abudnăriţei Camelia, Ungureanu Lucian, Dascălu Costinel, Cozmiuc Marius, Dumbăveanu Melexina Frigura Vasile, Seserman Vasile și Dorneanu Eugen.

Sucevenii care au participat la ediția de anul acesta a Crosului Sucevei au concurat pe următoarele categorii de vârstă: 8-13 ani, fete, distanţa de alergare de 2.000 de metri; 8-13 ani, băieţi, distanţa de alergare de 2.000 de metri; 14-18 ani, junioare, distanţa de alergare de 2.500 de metri; 14-18 ani, juniori, distanţa de alergare de 2.500 de metri; 19-39 ani, feminin, distanţa de alergare de 2.500 de metri; 19-39 ani, masculin, distanţa de alergare de 2.500 de metri; 40-49 ani, feminin, distanţa de alergare de 2.000 de metri; 40-49 ani, masculin, distanţa de alergare de 2.000 de metri; peste 50 ani, feminin distanţa de alergare de 2.000 de metri și peste 50 ani, masculin, distanţa de alergare de 2.000 de metri.

