„E timpul să încurajăm frumosul din tineri!”

O nouă generație de adolescenți pasionați de poezie și fotografie s-a bucurat de cel mai mare concurs de arte pentru liceeni, LicArt, coordonat de 18 ani de jurnalistul și dramaturgul Radu Herjeu.

Astfel, din cei peste 1600 de competitori, 28 au fost desemnați finaliști și au ajuns în Tabăra de Creație de la Sulina. Acolo au participat la ateliere de creație susținute de poeții Andrei Dosa, Alex Văsieș și Luca Ouatu și de fotografii Patricia Hilbert și Cristian Munteanu. Au dus la capăt o mulțime de proiecte care i-au stimulat să lucreze împreună, să comunice și să combine cele două arte. Și, desigur, s-au bucurat de Deltă și de Mare.

Tot acolo au aflat și câștigătorii ediției LicArt 2019:

La secțiunea Poezie: Premiul 1 (1800 de lei) a mers la Buzău, la Alexandra Lipară, premiul 2 (1200 de lei) la Suceava, la Sorina Rîndașu, iar premiul 3 (700 de lei) la Piatra Neamț, la Sebastian Cristian. Așa au decis membrii Marelui Juriu, poeții Ioan Es. Pop, Răzvan Țupa și criticul Paul Cernat.

La secțiunea Fotografie s-au dat 3 premii, fiecare în valoare de 1800 de lei. Astfel: cea mai bună Fotografie Alb-Negru aparține lui Robert Sarafie din Sibiu, cel mai bun Portret, Alexandrei Corcode din Bistrița, iar cea mai bună Fotografie Diversă, Biancăi Isofache din Târgoviște. Asta a fost opinia membrilor Marelui Juriu: Daniel Etter (laureat Pulizer Prize și World Press Photo Award), Vadim Ghirdă (laureat World Press Photo Award) și Vlad Eftenie (laureat Sony Photo Awards).

Puteți citi și admira creațiile premiate (precum și finalistele) pe site-ul concursului www.licart.ro. Iar aici puteți vedea filmul Taberei de Creație LicArt Major: https://youtu.be/ZUWBABdgg2c

Concursul și Tabăra sunt organizate de Clubul Nouă ne Pasă!, în parteneriat cu și cofinanțate de Minsterele Educației și Tineretului și Sportului.

***

LicArt, cel mai mare concurs din Romania e pe cale sa devina una dintre cele mai puternice miscari culturale din tara. De 18 ani, zeci de mii de liceeni au avut oportunitatea de a-si masura fortele artistice, de a-si arata talentul si de a fi apreciati de personalitati remarcabile .

LicArt a stimulat simtul artistic al multor tineri, nu doar prin organizarea celui mai mare concurs de acest gen, prin oferirea la finalul fiecarei editii a unor premii deosebite sau a posibilitatii de a participa la work-shop-uri sustinute de profesionisti, dar, in primul rand, prin faptulul ca ofera an de an posibilitatea ca o noua generatie sa fie integrata in Familia LicArt.

In aceasta perioada dificila, LicArt ramane printre prea putinele spatii de afirmare a valorii, in care tinerii se pot exprima, pot comunica, pot fi recunoscuti si intelesi.

