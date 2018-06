Explozie de bucurie în finala show-ului “Chefi la cuțite”, difuzată marți, 26 iunie, la Antena 1. Tânărul Bogdan Vandici din Oradea, de doar 21 de ani, antrenat de exigentul chef Florin Dumitrescu, a pus mâna pe premiul de 30.000 de euro, după ce a dat lovitura cu un desert perfect: prăjitura Pavlova.

Bogdan Vandici a povestit reporterilor Click!, într-un amplu interviu, cum a fost experienţa “Chefi la cuțite”, dar şi ce va face cu marele premiu.

Click!: Bogdan, cum te-ai simțit în momentul în care ai auzit că ești câștigător?

Bogdan Vandici: În momentul în care mi-am auzit numele, mi-a luat ceva timp să realizez că noi suntem la jurizarea finală, dar am reușit să ajung cu picioarele pe pământ. Pe lângă emoțiile extreme care m-au încercat, am explodat de fericire știind că am reușit să câștigăm războiul greu pe care l-am purtat.

Ce vei face cu marele premiu?

Planurile mele de viitor se bazează foarte mult pe dezvoltarea mea atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. Voi investi în educația mea culinară prin intermediul călătoriilor și ai profesorilor pe care ii voi întâlni pe drumul meu. Mi-ar plăcea foarte mult să ajung în top și să fac Oradea mândră.

