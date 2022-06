În taberele de cazare temporară a refugiaților ucraineni din județul Suceava se află 110 persoane la o capacitate totală de 1.058 de locuri reprezentând un grad de ocupare de aproape 10%. Toți refugiații se află cazați în căsuțele modulare de la Rădăuți care sunt umplute aproape la jumătate din capacitate. Până acum în taberele de refugiați din județ au intrat 12.529 de persoane și au ieșit 12.419.

