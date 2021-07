Din 2005, de când a debutat la TV, Ilinca Vandici a reușit să se păstreze în vârf și să aibă continuitate „pe sticlă”. Știe că și imaginea contează, în acest domeniu, așa că pe lângă sport și dietă, vedeta Kanal D a apelat și la specialiștii în estetică. Și a recunosc fiecare intervenție pe care și-a făcut-o, potrivit click.ro.

„Am o părere foarte bună despre chirurgia estetică. Jos pălăria pentru medicii care văd asta nu ca pe o afacere, ci ca pe o responsabilitate de a face oamenii fericiţi. Niciodată nu m-aş feri să spun că am făcut asta. Am simţit nevoia după naşterea copilului (n.r. de implanturi). Am alăptat, iar bustul nu mai era ca înainte. De unde aveam o mărime şi o fermitate, m-am trezit cu nimic”, a povestit pentru Click! în urmă cu patru ani.

„Deci am operația de implant mamar și botoxul din frunte și acidul hialuronic din buze”, povestea Ilinca, în mediul online, într-o discuție legată de intervențiile estetice.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/cat-investit-ilinca-vandici-frumusete-implant-de-sprancene-de-sani-fatete-si