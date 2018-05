Cel mai recent eliminat de la „Exatlon”, Giani Kiriță, s-a întors în țară vineri, 4 mai, după patru luni petrecute în Republica Dominicană. Mai slab, mai bronzat și mai împăcat cu sine, fostul fotbalist a fost așteptat cu sufletul la gură la aeroport de mamă, copii și prieteni, notează click.ro.

Printre curiozitățile reporterilor de la fața locului a fost și cea legată de câte kilograme a dat jos Giani, dar și care a fost primul lucru pe care l-a mâncat după ce a ieșit din tabără. „Când am ieșit din campus, mi s-au dat două caserole cu mâncare, dar n-am putut să mănânc pentru că eram atât de sălbatic încât nu știam ce să fac cu ea: să mă apuc de ea sau nu, dar am mâncat prăjituri. Cred că am slăbit peste 16 kilograme.”, a declarat Kiriță pentru Kanal D, conform sursei citate.

