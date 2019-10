Epilarea definitiva este unul dintre cele mai discutate subiecte la nivel mondial, atunci cand vine vorba despre servicii de infrumusetare. Fie ca discutam despre vedete sau chiar despre oameni de rand, chiar si barbati, nu doar femei, acestia sunt extrem de interesati de acest serviciu.

Chiar specialistii din saloanele de profil spun ca epilarea definitiva este unul dintre cele mai cerute servicii, daca nu chiar cel mai cerut in astfel de saloane. Cu toate acestea, exista inca subiecte tabu sau prea putin discutate, pe care chiar si specialistii le evita uneori.

Cat costa cu adevarat un proces de acest tip si chiar aduce el rezultate permanente?

Stim cu totii ca nu te poti impotrivi naturii, iar fizicul fiecarui om este influentat intr-un astfel de mod in care parul nu poate fi eliminat odata pentru totdeauna. Totusi, spun specialistii, epilarea definitiva incetineste cu mult aparitia firelor de par, iar pentru anumite persoane, in anumite zone, chiar face ca parul sa dispara si sa nu mai creasca sau sa creasca extrem extrem de greu.

Tocmai de aceea, poate ca si pretul si eficacitatea sunt subiecte mai putin discutate. Deoarece noi trebuie sa intelegem ca un astfel de serviciu aduce rezultate diferite in functie de om, de tipul pielii si parului sau. De aceea s-ar putea ca si pretul sa fie unul personalizat.

Totusi, ca informatie generala, cat te costa epilarea definitiva?

O sedinta de epilare definitiva in Romania poate costa in jur de 50 euro, in functie de zona. Pentru fata poate sa coste intre 30 – 50 euro, iar pentru corp, in totalitate poate ajunge la 200 de euro, ca un calcul cumulat al tuturor zonelor.

In afara, exista vedete care au platit pe o simpla sedinta de epilare si 350 euro sau 400 euro. Ba chiar sunt tratamente complete, care nu doar ajuta la eliminarea parului nedorit, ci si la hidratarea pielii, care pot creste pretul unei sedinte la peste 1000 de euro.

Insa, in general, o sedinta completa de epilare definitiva pentru tot corpul iti poate scoate din buzunar in jur de 1000 de RON. Insa ofertele sunt personalizate. Mai multe detalii puteti gasi aici – pe o pagina dedicata procesului: epilare definitiva pret.

De cate sedinte ai nevoie pentru a vedea cu adevarat rezultatele?

Dupa cum spun specialistii, este normal ca inca de la prima sedinta sa vezi rezultate, deoarece practic parul va disparea. Insa asta nu inseamna ca daca te-ai epilat odata cu laser, parul nu va mai creste inapoi. Este lesne de inteles ca pentru a forma un obicei parului sa nu mai creasca, e nevoie de mai multe interventii.

In general, pentru ca epilarea sa fie cu adevarat „definitiva” atat cat se poate, este nevoie de un tratament cu 10 sedinte. Acum, de la om la om, acest tratament poate sa ofere rezultate diferite si tu sa te poti bucura de beneficii si dupa 6 sau 8 sedinte.

Adevaratul avantaj este faptul ca dupa o astfel de „terapie de ingrijire” pentru pielea ta, pe care o poti extinde pe o perioada de 2 pana la 4 luni, parul tau va incepe sa creasca foarte greu, iar unele zone vor fi complet asigurate ca parul nu va reveni. Desigur, rezultatele sunt pe o perioada mai degraba nedeterminata, decat definitiva. Nu poti sti in functie de tipul de piele cat va dura pana primele fire de par se vor forma din nou.

Care este insa adevaratul avantaj al acestui tratament si de unde si-a capatat denumirea de epilare definitiva?

Chiar daca dupa aceste 6 – 8 sau chiar 10 sedinte firele de par vor persista in continuare, specialistii spun ca aceste fire de par vor fi practic aproape insesizabile, tehnica folosita si laserul utilizat pentru epilarea definitiva influentand sensibilitatea firului de par si transformandu-l pe acesta intr-un fir mult mai fin si mai sensibil.

Astfel, de aici provine numele de epilare definitiva a serviciului, din faptul ca indiferent daca vei vai avea cateva fire razlete dupa tratament, acestea vor putea fi eliminate imediat cu o sedinta rapida de cateva minute de intretinere, ele nefiind nicicum atat de deranjante ca in cazul parului nedorit de prima data.