Pentru multe persoane, cafeaua este bautura preferata de dimineata. Iar pentru a incepe ziua in forta, de foarte multe ori, pasionatii platesc un abonament de cafea.

Insa nu toti consuma aceasta bautura constant, asa incat ceilalti vor prefera sa o cumpere zilnic, la ceasca. Desigur, costul ei va fi diferit, de la tara la tara, de la oras la oras.

Un studiu global al costului de viata mediu de la UBS si-a propus sa analizeze datele din 77 de orase din intreaga lume, pentru a identifica preturile.

Preturile si soiurile cafelei, precum si cultura si obiceiurile care o insotesc, variaza foarte mult in intreaga lume. Asadar, cat costa o ceasca de cafea in diferite zone de pe acest Pamant?

Miami, SUA – 3,93 dolari

In medie, in Miami, SUA, o ceasca de cafea va costa circa 3,93 dolari. In acelasi timp, in Chicago vei putea economisi circa 1 dolar la fiecare cafea bauta, aceasta costand doar 2,76 dolari.

Lagos, Nigeria – 0,6 dolari

Africa reprezinta continentul de origine al cafelei, aceasta fiind descoperita in Ethiopia. Asadar, este normal ca la ea acasa cafeaua sa fie mai ieftina. In capitala Nigeriei, spre exemplu, in Lagos, vei plati doar 0,62 dolari pe o ceasca de cafea.

Cairo, Egipt – 1,36 dolari

In Cairo totusi, preturile difera. Cafeaua este considerata un ritual mistic aici. De aceea, asociata cu relaxarea, cafeaua tinde sa creasca in pret. O ceasca de cafea te va costa aici circa 1,36 dolari.

Kuala Lumpur, Malaysia – asemanatoare la pret cu Egiptul

In Kuala Lumpur vei plati 1,58 dolari pe o ceasca de cafea. De asemenea, si aici cafeaua este o parte importanta din rutina zilnica de relaxare.

Vilnius, Lituania – cafeaua e mai scumpa ca in Africa, dar mai ieftina ca in SUA

Aici vei plati 2,54 dolari pe o ceasca de cafea. Insa specialistii spun ca isi merita banii, deoarece in Lituania cafeaua se prepara ca la carte, fiind foarte gustoasa.

Mexico City

Mexico City este cotat ca fiind unul dintre cei mai mari consumatori de cafea. Aici o ceasca de cafea costa 2,58 dolari.

Bruxelles

In Bruxelles preturile incep sa semene destul de mult cu America. In cele mai multe locuri din oras, pentru o ceasca de cafea vei plati aproximativ 2,90 dolari.

Aukland – Noua Zeelanda – costuri si mai mari

Consumatori inraiti de espresso, neo zeelandezii platesc circa 3,13 dolari pe o ceasca de cafea.

Chile – printre cele mai mari preturi si, totoodata, cei mai multi consumatori

In Santiago, Chile, aproximativ 90% din populatie bea cafea zilnic. Aici o ceasca de cafea te va costa 3,39 dolari, iar preturile sunt in continua crestere, odata cu cererea.

Tokyo – 3,47 dolari

In Tokyo se consuma, dupa cum stim, mai mult ceaiul. Insa sunt si admiratori ai cafelei. Acestia din urma vor trebui sa scoata din buzunar circa 3,47 dolari pentru fiecare ceasca de cafea.

Atena, Grecia – pe locul 17 la consumatorii de cafea

Grecii sunt pe locul 17 la consumul de cafea in lume. Iar pentru o ceasca de cafea in Atena vei putea plati pana la 3,98 dolari.

Tel Aviv, Israel – printre cele mai mari preturi la cafea

In Tel Aviv o cafea te va costa aproximativ 4,09 dolari. Vei gasi foarte multe automate de cafea in acest oras, acestea purtand numele de „La Favorita”.

Paris si Moscova si ele in topul preturilor ridicate pentru cafea

In timp ce francezii sunt mari iubitori de cafea, acestia platesc si un pret pe cinste pentru pasiunea lor. O ceasca de cafea pariziana iti va scoate din buzunar 4,13 dolari, iar la Moscova vei plati pentru aceeasi cafea circa 4,31 dolari.

Asadar, cand compari preturile din diverse orase si tari, cafeaua pe care o bei tu pare mai accesibila?