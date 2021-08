Oana Lis (42 de ani) este acum psiholog cu diplomă și încearcă să facă bani din noua ei meserie. Cum o mare parte din pensia lui Viorel Lis se duce pe medicamentele fostului edil al Capitalei, Oana caută să contribuie la bugetul familiei cu orele de dezvoltare personală pe care le susține online, potrivit click.ro.

Oana și-a luat în serios meseria de psiholog și a început să vândă cursuri de dezvoltare personală online. Pe pagina oanalis.ro, oamenii se pot înscrie la cursurile ei, iar soția lui Viorel Lis le oferă sfaturi celor care se confruntă cu tot felul de probleme psihologice. În pandemie, Oana a dat chiar și consultații online gratuite, însă acum a decis ca o ședință de dezvoltare personală să fie achiziționată contra sumei de 97 de ron. „Pandemia mea personală fusese deja în 2014, atunci am simțit că am căzut psihic și fizic. În acel moment, eu m-am decis că pot fi mult mai mult decât ceea ce eram și că nu mai vreau să fiu percepută doar ca nevasta cuiva… ci că vreau eu să devin cineva! Și de atunci mă ocup de dezvoltarea mea personală, de evoluția mea și am ajuns acum să pot să ajut și pe alții să meargă pe acest drum. Pentru mine nu a fost ușor, dar nu a fost nici cel mai greu lucru de pe Pământ… Consider că cel mai greu pas în orice este Primul pas!…”, spune Oana, în prezentarea on-line pe care o face pentru pacienții săi, conform sursei citate.

