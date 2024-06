Cât costă un city-break în Cluj-Napoca pe durata festivalurilor verii?

Cluj-Napoca se transformă și vara aceasta în capitala culturală a României, pe agendă fiind prezente din nou festivaluri ca Untold, Transilvania International Film Festival, Electric Castle sau Jazz in the Park.

În acest context, nu este de mirare că mulți turiști și festivalieri au început deja să își planifice vacanțele în Cluj-Napoca și să își caute cazări, mai ales că este binecunoscut faptul că locurile disponibile se dau foarte repede.

„Verile sunt întotdeauna aglomerate în Cluj-Napoca, datorită festivalurilor și evenimentelor care au loc în fiecare an aici, astfel că ne dorim să le oferim turiștilor noștri cea mai bună experiență de cazare. Gradul nostru de ocupare în fiecare an este foarte ridicat pe durata festivalurilor, astfel că le recomandăm clienților care vor să vină la Cluj în perioada acestor festivaluri să rezerve încă de pe-acum. Camerele se epuizează chiar și cu două săptămâni înaintea evenimentelor”, a declarat Zsolt Torjai, manager Hampton by Hilton Cluj-Napoca.

Programul festivalurilor verii la Cluj

Seria festivalurilor începe cu Transilvania International Film Festival, care va avea loc între 14 și 24 iunie, în Cluj-Napoca, un eveniment care promite numeroase experiențe unice, pentru cinefili și nu numai, de la proiecții de filme și întâlniri cu regizori și actori, la workshopuri și petreceri tematice.

Pe 16 iunie, Andre Agassi și Steffi Graf, două legende ale tenisului mondial, vin la Cluj la Sports Festival, un eveniment dedicat sportului, ce include competiții, demonstrații și activități multisportive pentru public.

În iulie (17-21 iulie), distracția se mută la Castelul Banffy din Bonțida, comuna aflată la jumătate de oră de Cluj-Napoca, unde an de an are loc Electric Castle, care îmbină muzica electronică, rock și indie cu decoruri spectaculoase, creând o experiență de neuitat. Vara continuă cu unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, Untold Festival, care are loc între 8 și 11 august, la Cluj Arena, și care va aduna un line-up generos de artiști internaționali, printre care și Lenny Kravitz, Sam Smith, Burna Boy. Sezonul se încheie cu Jazz in the Park, între 30 august și 1 septembrie, în Parcul Etnografic.

În acest context, hotelierii și organizatorii de evenimente le recomandă turiștilor să rezerve din timp cazările, mai ales că vor fi tot mai puține locuri disponibile și că prețurile vor crește pe măsură ce se vor apropia datele evenimentelor.

Cât costă un city-break în Cluj-Napoca pe durata festivalurilor verii?

Poziționat chiar în centrul orașului, Hotelul Hampton by Hilton Cluj-Napoca a fost inaugurat în 2013, fiind aflat la scurtă distanță de toate atracțiile principale ale orașului, inclusiv de zonele de festival. Cu un total de 109 camere, acesta dispune de toate facilitățile necesare pentru a oferi un nivel de confort superior și cele mai prietenoase servicii din Cluj-Napoca.

Reprezentanții Hampton by Hilton Cluj-Napoca au confirmat că încă există disponibilitate pentru perioada marilor festivaluri din timpul verii, hotelul fiind una dintre opțiunile preferate de oaspeții festivalieri.

În ceea ce privește tarifele, acestea se prezintă astfel: pentru primul weekend, 14-16 iunie, de Transilvania International Film Festival, costul la Hampton by Hilton este de 610 RON pe noapte/camera dublă, în timp ce pentru weekendul de închidere, 21-23 iunie, tariful este de 650 RON. Pe durata Electric Castle (17-22 iulie), camera standard dublă costă 870 RON pe noapte, în timp ce în perioada Untoldului, cea mai aglomerată pentru turismul din Cluj-Napoca, camera dublă costă 2.125 RON pe noapte.

Tarifele de mai sus sunt cele mai avantajoase și sunt disponibile exclusiv pentru membrii Hilton Honors, cu plata în avans. Există și tarife mai mari pentru oaspeții care preferă să rezerve o cameră cu politica de anulare mai flexibilă, însă, pentru perioada Untold, toate tarifele sunt disponibile doar cu plata integrală în avans, ca urmare a cererii mari pentru zilele de festival.

Printre avantajele cazării la Hampton by Hilton Cluj-Napoca se numără amplasarea hotelului, aproape de Piața Unirii și de cinematografele care rulează filmele din cadrul TIFF. De asemenea, hotelul este poziționat aproape de Cluj Arena și de Parcul Central, spațiul Untold, astfel că se poate merge pe jos până la festival, dar, în același timp, este la o distanță suficient de mare cât să nu se audă zgomotele de la concerte, pentru ca turiștii să se bucure de un somn odihnitor.

Nu în ultimul rând, în prețul pe noapte al cazării sunt incluse micul dejun și parcarea (în limita locurilor disponibile).