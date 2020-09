Proprietarii restaurantelor si angajatii din domeniul HoReCa au avut de suferit cel mai mult din cauza pandemiei create de noul coronavirus. Vanzarile au scazut drastic in acest sector, iar acest lucru duce la o criza economica adancita, dar si la o rata mai mare a persoanelor care se afla in somaj.

Potrivit Asociatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), cifra de afaceri din industria hoteliera si a serviciilor alimentare a scazut cu 70% fata de anul trecut, iar peste 40% dintre operatori si-au suspendat/incheiat activitatea, ca urmare a pandemiei si a masurilor drastice impuse de autoritati.

Industria are pierderi atat financiare, cat si de personal

Pe langa faptul ca majoritatea patronilor au pierdut foarte multi bani pe toata perioada starii de urgenta, dar si acum, pentru ca restaurantele inca sunt inchise, acestia si-au pierdut si oamenii calificati, care au fost nevoiti sa se reprofileze. Pentru a putea face fata din punct de vedere financiar, foarte multi angajati si-au facut reconversie profesionala si s-au orientat spre domeniile care inca mai aduc venituri, asa cum sunt zonele de marketing, IT sau vanzari online. Industria HoReCa are in acest moment o pierdere profunda de personal, iar oamenii sunt sceptici pentru acest domeniu.

Scrisoare deschisa din partea antreprenorilor din domeniul HoReCa adresata Guvernului Romaniei

Cei din industria HoReCa au realizat o scrisoare deschisa catre Guvern, prin care doresc ca reprezentantii statului sa ia decizii mai blande pentru domeniul de activitate si propun redeschiderea restaurantelor prin respectarea regulilor de distantare sociala si prevenire a raspandirii virusului.

Lipsa unor decizii clare din industria HoReCa va adanci si mai mult criza prin care trece acest domeniu. Antreprenorii trebuie sa-si plateasca, chiar si pe timp de pandemie, angajatii, contractele de inchiriere si leasing, contractele cu furnizori sau clienti existenti, contracte cu colaboratori, contractele in urma carora beneficiaza de prestari servicii etc.

Pentru a mai reduce daunele provocate de lipsa activitatii, majoritatea proprietarilor de restaurant au apelat la modalitati de promovare in mediul online, pentru a iesi cu bine din aceasta criza. Promovarea online iti poate creste numarul vanzarilor prin comenzi online, pentru ca majoritatea s-au orientat catre acest mediu.

Colaborarea cu firmele de distributie a mancarurilor este o idee buna pentru a putea activa inca in acest domeniu. In acest fel sunt respectate si regulile de prevenire a raspandirii virusului. Descopera cateva idei de promovare online prin care iti poti face cunoscut brandul chiar si pe timp de pandemie.

3 idei de promovare online pentru brandurile din industria HoReCa

In conditiile din momentul actual, brandurile trebuie sa gaseasca noi metode de a supravietui. Si

cum pot face asta daca nu prin promovare online?!

Iata 3 idei de promovare online pe care brandurile le pot implementa:

1. Promovarea online se poate face cu ajutorul marketing-ului prin continut . Cum? Construiesti o relatie stransa cu publicul tau tinta, ii oferi produse de calitate si ii prezinti motivele pentru care ar trebui sa te aleaga pe tine. O solutie de promovare online cu ajutorul continutului este crearea unui blog in care sa iti scrii povestea sau articole despre metodele de preparare a produselor. 2. O alta metoda prin care te poti promova online este crearea evenimentelor online . Acest lucru este foarte usor de realizat daca ne gandim la retelele de socializare. Cu ajutorul acestora poti crea concursuri live, poțt transmite oferte sau promotii ale produselor. Daca faci parte din industria HoReCa, poti aborda strategii de promovare care sa atraga clientii mai ales prin Facebook si Instagram. In aceasta perioada, oamenii sunt foarte activi online si asta face si comunicarea sa fie mai rapida. 3. Reclamele sponsorizate sunt o alta modalitate prin care sa iti promovezi online afacerea. Cu ajutorul instrumentelor oferite de Faceebook Ads si Google Ads, continutul tau poate ajunge la un public mult mai mare, ceea ce ar aduce imbunatatiri si asupra vanzarilor.

Desi pandemia a dat viata peste cap multora dintre noi, trebuie sa gasim variante atunci cand credem cu adevarat in ceea ce facem, iar promovarea online e solutia ideala in astfel de momente. Pentru acest lucru, apeleaza la specialistii din domeniu, asa cum sunt agentiile de marketing, pentru ca pandemia sa nu iti afecteze afacerea in totalitate.