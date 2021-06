Crearea de continut este una dintre strategiile dominante in domeniul marketingului digital si este folosita in foarte multe companii si agentii de marketing pentru a atrage clienti. Acest lucru se datoreaza in mare parte accesibilitatii sale (mai ales pentru ca oricine poate scrie si publica continut pe web). Totusi, aceasta strategie este extrem de eficienta doar daca este construita corect si specialistii in marketing o pun in practica cu profesionalism.

Fiind una dintre cele mai eficiente metode de crestere a interactiunii cu publicul, a dezvoltarii brandului companiilor si de stimulare a vanzarilor, marketingul de continut consistent si de inalta calitate este esential pentru orice tip de business, mai ales pentru cele din mediul online. Iata ce avantaje iti poate aduce un text bine facut si de ce este important ca acesta sa fie relevant pentru public:

1. Publicul va petrece mai mult timp pe site-ul tau

Continutul excelent este un atu important deoarece are capacitatea de a crea experiente pozitive pentru potentialii clienti si de a-i face sa fie interesati mai mult de brandul tau. Prin intermediul acestuia, poti foarte usor sa captezi atentia publicului si sa iti prezinti brandul.

2. Oamenii vor avea incredere in tine si in brandul tau

Crearea de continut calitativ te va ajuta sa-ti construiesti o relatie cu publicul tau tinta. In momentul in care oferi informatii fara sa iei nimic in schimb, atunci este probabil ca acesta sa capete incredere in sfaturile si recomandarile tale.

In cele din urma, atunci cand continutul de pe site-ul companiei tale apare la locul potrivit si la momentul potrivit cu publicul potrivit, acesta va imbunatati reputatia brandului tau considerabil. Cu cat acesta raspunde la nevoile clientilor tai si le ofera informatia pe care o cauta, cu atat este mai probabil ca oamenii sa se regaseasca si sa se asocieze cu compania ta.

3. Continutul original poate creste si imbunatati conversiile

Textul pe care il postezi pe retelele de socializare sau pe website-ul companiei tale influenteaza, in acelasi timp, si conversiile. Scopul acestuia este in general de a-i ajuta pe clienti sa achizitioneze lucruri de care au nevoie, care le satisfac dorintele. Astfel, daca ai un site de prezentare sau un magazin online, este foarte important sa ai continut original, coerent, care sa detalieze serviciile si produsele pe care le oferi.

Insa, daca folosesti continut de blog pentru a atrage trafic, ia in considerare utilizarea mai multor imagini unice decat fotografii de pe site-uri gratuite pentru a putea beneficia de o crestere potentială de 35% a conversiilor. Un alt lucru important atunci cand creezi continut pentru site-ul tau este sa folosesti intotdeauna un CTA care sa ghideze cititorul cu privire la ceea ce ar trebui sa faca in continuare.

4. Continutul excelent iti poate pozitiona compania ca o autoritate in industrie

Crearea de continut de calitate te va ajuta, de asemenea, sa iti construiesti autoritatea in mediul online si nu numai. Daca afacerea ta este stabilita ca un loc credibil de unde oamenii obtin informatii, este important si sa ocupi o pozitie ridicata in motoarele de cautare.

Totodata, clientii tai vor fi mai inclinati sa aiba incredere in compania ta daca te considera un expert in industrie. Astfel, continutul de pe site-ul tau ar trebui sa demonstreze expertiza in domeniul de activitate si sa ofere raspunsuri valoroase la intrebarile publicului.

5. Vei economisi bani

Pe termen lung, in comparatie cu reclamele platite, marketingul video si marketingul traditional, de continut, vor fi mereu o varianta buna din punct de vedere al costurilor.

Asadar, marketingul de continut este important si trebuie sa existe in orice companie daca se doreste o comunicare clara si convingatoare cu publicul, dar si o afacere de succes. Continutul bine creat, corect gramatical si cu informatii relevante este crucial pentru dezvoltarea conexiunilor cu publicul tinta, pentru a-l conduce catre site-ul tau.