Majoritatea cainilor exceleaza intr-un anumit domeniu. Unii sunt foarte sociabili, in vreme ce altii au o memorie fantastica sau sunt foarte ascultatori. In functie de situatia in care sunt pusi, unii caini pot parea geniali, in vreme ce altii pot parea foarte limitati, dar aceasta evaluare tine de multe ori de circumstante si nu de inteligenta canina.

Prin urmare, evaluarea inteligentei unui caine este destul de dificil de realizat pentru ca trebuie tinut cont de numeroase aspecte, dar si de ce anume doreste stapanul de la cainele lui.

Totusi, spune Blanitza.ro, exista cateva lucruri pe care cainii cu adevarat inteligenti le fac. Iata 4 dintre acestea!

Inteleg rapid lucrurile

Daca ai un caine care pare sa inteleaga tot ce ii spui si face trucuri complicate s-ar putea sa fie foarte inteligent. Cand cainele pune repede cap la cap ceea ce i se arata si poate solutiona teste complicate, se comporta, de fapt, ca oamenii si sigur are un nivel de inteligenta superior. Toti cainii sunt inteligenti, dar unii dintre acestia fac conexiunile mai repede.

Incearca sa comunice

Indiferent daca este vorba despre lucruri simple precum necesitatea de a iesi afara sau dorinta de a se juca, cainii fac deseori eforturi pentru a comunica cu oamenii, iar acesta este un semn de inteligenta. Stapanii care cred ca au un caine care nu comunica cu ei s-ar putea sa nu fie suficient de atenti la indiciile pe care le primesc de la acesta, adica sa nu inteleaga ce le spune cainele.

Intra deseori in necazuri

Daca ai un caine care umbla deseori prin gunoi sau roade lucruri pe care nu ar trebui sa le roada, probabil ca te simti frustrat. Acesta, insa, poate fi un semn ca ai un caine inteligent care, de fapt, se plictiseste. Cu putin ajutor din partea ta, el poate intelege ca ceea ce face nu este bine si, daca ii vei oferi alternative de divertisment, sigur veti rezolva problema.

Un caine care face diverse “obraznicii” prin casa, de fapt nu este stimulat suficient si isi cauta o activitate. Totusi, daca pare si nefericit, comportamentul sau poate fi legat de stres si anxietate. In functie de situatie, poti rezolva problema oferindu-i jucarii care sa il tina ocupat sau acordandu-i mai multa atentie.

Rezolva rapid puzzle-urile canine care distribuie recompense

Toti cainii adora tratatiile pe care le primesc ca recompense, iar puzzle-urile canine care distribuie aceste delicii sunt adevarate teste. Inteligenta cainelui poate fi evaluata in functie de cat de repede reusesc sa obtina bunatatile. Cei care au capacitatea de a le rezolva nu se vor simti frustrati cand au de-a face cu ceva nou si vor descoperi rapid cum functioneaza lucrurile si cum pot obtine beneficiile dorite.

Totusi, daca ai un caine care nu isi da seama singur de modul in care functioneaza puzzle-urile canine, nu inseamna ca este prost, ci doar ca are un alt tip de inteligenta.

Cainii sunt animale de companie fascinante si fiecare are propria personalitate si tip de inteligenta. Pentru a-ti cunoaste cat mai bine prietenul patruped, intra pe blanitza.ro si afla mai multe lucruri interesante!