Suplimentarea cu jumatate de miliard de euro a bugetului pentru granturile pentru capital de lucru (detalii aici) va duce la cresterea numarului de beneficiari care au aplicat pentru Masura 2. Totusi, cand intra banii si de ce depinde timpul necesar pentru aprobarea aplicatiilor?

Ce spune consultantul pentru fonduri europene, Marius Bizau, despre banii pentru fondurile COVID din cadrul masurilor 1 si 2. Cand intra banii pentru microgranturi si granturi pentru capital de lucru si ce presupune asta.

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, estimeaza ca in una-doua zile va sti de ce suma mai e nevoie pentru a acoperi toate cererile din cadrul Masurii 2, granturi pentru capital de lucru. Insa in cat timp vor fi aprobate sau respinse aplicatiile?

Marius Bizau: “Din acest punct de vedere, lucrurile se pot misca foarte repede daca se doreste. Aplicatia in care s-au incarcat proiectele este legata de bazele de date ale ONRC, Min. Finante, etc, astfel incat toate situatiile problematice sau de neeligibilitate sa fie identificate si solutionate rapid.”

Legat de momentul cand se va incepe efectiv plata sumelor catre beneficiarii granturilor, Marius Bizau e de parere ca ar trebui sa aiba loc in noiembrie-decembrie 2020, imediat dupa semnarea contractelor, estimata pentru luna noiembrie 2020.

Intrebat daca el considera ca sunt sanse sa se suplimenteze suma alocata pentru Masura 2, astfel incat toti aplicantii sa beneficieze de granturi, asa cum luase in calcul Ludovic Orban, consultantul spune ca teoretic e posibil. Totusi, nu crede ca in practica se poate transpune aceasta idee pentru simplul motiv ca “pentru a suplimenta suma curenta este nevoie de acord de la CE” si nu va fi timp pentru inca o procedura de suplimentare pana la 31 decembre 2020.

Bizau e de parere ca cel putin o parte din plati, “pe microgranturi si granturile de capital de lucru”,se vor face pana la data de 6 decembrie, data alegerilor parlamentaredin acest an. Chiar si in cazul in care alegerile ar fi amanate, consutantul crede ca acest lucru nu ar influenta platile.

In ceea ce priveste microgranturile si propunerea ministrului Virgil Popescu de eliminare a plafonului de 5000 euro CA (cifra de afaceri) pentru afacerile fondate in 2019, inca nu e clar daca redeschiderea masurii ar viza doar firmele fondate in 2019 sau si cele nu au aplicat inca. “Urmeaza sa vedem la momentul luarii hotararii. Declaratiile s-au referit doar la afacerile infiintate in anul 2019”. Spune Marius Bizau.

Citeste mai multe detalii despre granturile pentru capital de lucru, microgranturi, dar si despre schemele de finantare de urmarit in perioada urmaroare in cadrul interviului oferit de consulattul pe fonduri europene, Marius Bizau. Citeste interviul complet aici.