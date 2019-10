Pe o piata aflata in continua crestere, dar care intampina si probleme sau situatii nemaiintalnite pana acum, romanii isi pun anumite semne de intrebare. Piata solutiilor inteligente pentru case automatizate a crescut in ultimii ani cu circa 30%. Insa romanii sunt ingrijorati cu privire la adoptarea unor astfel de solutii din cauza problemelor de securitate.

Ezlo Innovations, una dintre cele mai mari companii de pe piata de profil, a lansat saptamanile trecute un eveniment unde s-a pus in discutie problema securitatii dispozitivelor din casele inteligente.

Cat de sigure sunt aceste dispozitive?

Oaspeții emisiunii din această editie au fost Gaye Soykök, care este șeful departamentului tehnologiilor emergente la firma financiară Legal & General și Pilgrim Beart, CEO la DevicePilot.

Cei doi au venit cu această idee grozava de a crea un ecosistem minim viabil pentru testarea serviciilor conectate si a dispozitivelor dintr-o casa inteligenta. Ideea este că majoritatea companiilor nu pot face tot ceea ce este necesar pentru a crea un serviciu bun, un produs conectat, insa in acelasi timp si 100% sigur. Deci, solutia invitatilor ar fi ca trebuie să se creeze un ecosistem.

S-a discutat in cadrul evenimentului despre cum se poate face asta, despre cum căutăm parteneri in proiecte și despre modul în care acesta problema care afecteaza piata de smarthome la momentul actual, va fi rezolvata pentru a ajuta în final consumatorul.

Solutia propusa de invitati este inventarea unui hub inteligent, a unei centrale care sa dea startul intregului sistem si care sa comunice cu dispozitivele conectate la ea printr-un limbaj codificat.

In plus, aceste hub-uri inteligente exista deja, insa ca majoritatea solutiilor automatizate pentru locuinte inteligente, ele inca suporta anumite probleme. Jucatorii interesati de astfel de produse, dar si consumatorii incep insa sa realizeze pasi importanti pentru evitarea acestor probleme.

Ce face Ezlo Innovations pentru a combate problemele de securitate?

Compania Ezlo Innovations tocmai a intrat pe piata securitatii sistemelor smart prin achizitionarea a 2 companii specifice, care se ocupa de securitate cibernetica si de sisteme de inteligenta artificiala. In scopul de a dezvolta cele mai puternice sisteme smart home, sigure, rapide si usor de utilizat, reprezentantii Ezlo cheltuie anual milioane de dolari pentru a gasi cele mai viabile solutii la specialisti in domeniu.

Tocmai de aceea, achizitionarea Centralite Systems, odata cu largirea gamei de produse, aduce in schema si o noua etapa in dezvoltarea platformei tehnologice Ezlo: etapa de siguranta. Ezlo continua sa dezvolte strategic aceasta gama de produse, introducand si senzorii si comutatoarele inteligente si termostatele smart in portofoliu, odata cu achizita. Insa in acelasi timp se ingrijoreaza si de securitatea tuturor acestor sisteme, oferind solutii din ce in ce mai capabile pe aceasta piata.

Mai multe detalii despre produse smart home pentru case inteligente, puteti gasi si pe alte site-uri de specialitate. Chiar si Amazon are o astfel de subdiviziune unde pune la dispozitie produse pentru case inteligente, unul dintre cele mai cunoscute fiind Alexa, asistentul virtual care nu ar trebui sa lipseasca din nicio locuinta.

Sursa: https://www.smarthome360.ro/intrerupatoare