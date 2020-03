Odata cu raspandirea coronavirus, peste 50% dintre cursele unor companii aeriene au fost anulate. Ba mai mult, in unele destinatii s-a renuntat de tot la zboruri. Cu toate acestea, multi oameni inca doresc sa calatoreasca.

Se naste asadar intrebarea „Cat de sigur este sa calatoresti acum la nivel global, odata cu raspandirea COVID -19?”

Specialisti din diverse domenii si institutii au incercat sa raspunda la aceasta intrebare.

” Oamenii trebuie sa ia o decizie individuala in acest moment, avand in vedere riscurile si beneficiile”, declara Scott Weisenberg, doctor de boli infectioase la New York Universal School of Medicine.

El spune ca la nivel global, calatoriile sau taberele pentru copii pot fi intreprinse, daca se tine cont de indicatiile oferite de personalul specializat. Pe site-ul centrului pentru controlul bolilor (Center of Disease Control and Prevention) s-a realizat o lista cu anumite indicatii pentru cei care insista sa calatoreasca in aceasta perioada.

Ce se intampla daca esti bolnav si care sunt specificatiile in cazul tau

Daca esti adult si suferi de o boala cronica sau ai deja un sistem imunitar slab, medicii recomanda sa nu pleci in nicio vacanta si mai ales sa eviti Japonia, care la momentul actual este in carantina de nivel 2.

De asemenea, tari de evitat sunt: China, Italia si tarile in care coronavirus a produs efecte notabile.

Daca ti se anuleaza zborul primesti banii inapoi

Cei mai multi oameni au aceasta intrebare „Daca se anuleaza zborul, voi primi banii inapoi?” Iar raspunsul la aceasta intrebare este: „Depinde!”

In mod normal, vei putea primi banii inapoi, insa va trebui sa platesti o taxa, acea clasica „cancellation fee”. Insa, in conditiile actuale, cele mai multe dintre companii trebuie sa returneze suma integrala, deoarece nu calatorii sunt cei care renunta la zbor, ci acesta nu mai are loc din cauza epidemiei COVID.

Deja, in Statele Unite ale Americii, mai multe dintre companiile aeriene, precum: Delta, United and American, suporta pierderi masive, ei incercand sa elimine taxele si sa returneze costurile pentru zborurile anulate in mod integral.

„La acest moment, liniile aeriene se conformeaza si sunt de mare ajutor” a declarat Jonathan Breeze, CEO AardvarkCompare Travel Insurance, pentru New York Times.

In acest caz, chiar daca va trebui sa alegi suspendarea vacantei sau anularea totala a acesteia, macar vei avea avantajul de a-ti primi banii inapoi. Iar daca insisti neaparat sa ajungi unde ti-ai propus in vacanta, poti face asta, insa asumandu-ti riscurile.

Cel mai bine este, conform specialistilor, sa anulezi pentru moment vacanta si sa ramai in siguranta, acasa.