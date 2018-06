Cunoscuta impresară Anamaria Prodan ştie că zâmbetul este cartea ei de vizită, mai ales de când lucrează în televiziune. Astfel, a decis să facă nişte îmbunătăţiri. Şi-a pus faţete dentare şi a scos din buzunar 15.000 de euro. Şi alte vedete, precum Connect-R, Oana Radu sau Ștefan Stan, au apelat la specialistul în estetică dentară, potrivit click.ro.

Fațetarea dentară este cea mai ușoară cale pentru dobândirea unui zâmbet perfect. Acesta este și motivul pentru care multe dintre vedetele noastre au apelat la medicul stomatolog Yazan Aq, iar cel mai recent l-au vizitat agenta Fifa Anamaria Prodan, Codin Maticiuc, și artiști precum Connect-R, Oana Radu sau Ștefan Stan, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/cat-le-costat-pe-vedete-sa-aiba-dinti-de-hollywood