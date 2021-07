Comediantul Cătălin Bordea are o poveste de viață emoționantă și a trecut, în copilărie, printr-o adevărată dramă. Co-prezentatorul emisiunii “Xtra Night Show” a fost abandonat de ambii părinți când avea numai 2 ani. Tatăl său natural a vrut să scape de el, așa că „l-a uitat” într-un autobuz, potrivit click.ro.

„Doru Dumitru Dorel (tatăl meu natural), Galău, Stelică, Viorel, Andrei, Andrei. Ăștia au fost tații mei, am șapte deocamdată! E posibil să apară și al 8-lea. De toți s-a despărțit din nepotrivire de carcter. Unul a plecat și m-a lăsat în autobuz, Galău a orbit, alți doi au fost arestați, unul în Italia, Stelică, el a fost și eliberat. La ultima nuntă nu am fost, mama are colecție de acte de la toate căsătoriile, le păstrează pe toate! M-a făcut la 16 ani și bunica a făcut-o pe mama tot la 16 ani. Mai nou, m-am trezit că am și o soră”, a povestit Bordea despre căsătoriile mamei sale, la „Xtra Night Show” (Antena Stars), conform sursei citate.

