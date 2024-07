Cătălin Bordea a avut o primă reacție la scurt timp după ce Livia Eftimie, fosta soție, s-a afișat cu Spike în mediul online, bărbatul cu care l-a înșelat după mai bine de un deceniu de relație, notează click.ro.

La scurt timp după ce s-a aflat că Livia Eftimie a călcat strâmb, atât ea, cât și cântărețul, au fost aspru criticați și acuzați de trădare. După tot acest episod, bruneta și-a întrerupt o perioadă bună de timp activitatea din mediul online. Acum, însă, a revenit și a postat și prima imagine cu Spike, însoțită de următorul mesaj: „Iert lumea pentru că te are pe tine”.

Cătălin Bordea a fost întrebat ce părere are despre tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. „Nu mă uit… Am mult de lucru și nu am loc de ăștia doi în gânduri. M-am întors din vacanță și am intrat direct în treabă a doua zi. Câte două filmări pe zi, repetiții, contracte noi, multă apă și mai nou diamante. (…) Am fost în Dubai. Și m-am întors cu bijuterii cu diamante”, a declarat Cătălin Bordea pentru cancan.ro.

Sursa foto: Facebook

