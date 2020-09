Obişnuit cu o viaţă bazată pe lux, cu vacanţe exotice şi multe proiecte, am fost curioşi să aflăm dacă celebrul designer Cătălin Botezatu (53 de ani) s-a plictisit pe timp de pandemie, cu atâtea restricţii din toate părţile. Astfel, celebrul designer ni s-a confesat într-un interviu despre modă, televiziune şi dragoste.

Cătălin Botezatu a revenit în forţă la “Bravo, ai stil! Celebrities”, emisiunea concurs, după o scurtă vacanţă la munte: ”Am muncit foarte mult, mi-am permis doar să mă odihnesc câteva zile într-un loc drag sufletului meu, la o pensiune pe care o consider o a doua mea casă. Nu mi-au lipsit deloc locurile exotice; la această pensiune m-am simţit mai bine decât în orice altă destinaţie. Am stat singur, am avut timp să îmi pun ordine în gânduri şi în proiectele pe care le voi derula în continuare. În această perioadă am mâncat ce am vrut, cât am vrut; m-am şi îngrăşat puţin. M-am jucat cu câinele meu, Gucci, el mi-a fost singura companie. Nu, nu m-am plictisit pentru că, aşa cum spuneam, în fiecare zi aveam un program uşor «leneş», mi-am permis să mă trezesc mai târziu, dat fiind că mă aflam într-o casă, o pensiune de munte, la un om care se ocupă de mine ca o adevărată mamă; luam micul dejun când doream.

