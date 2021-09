Cătălin Botezatu (54 de ani) a făcut dezvăluiri despre viața sa tumultuoasă, duminică seara, în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. A povestit cu lux de amănunte despre cele 3 tentative de sinucidere și recunoaște că două dintre ele au fost din dragoste, potrivit click.ro.

Chiar dacă ai impresia că Bote nu mai are secrete, fiind de atâția ani în atenția publică, iată că designerul reușește să surprindă atunci când este invitat în emisiuni TV. Denise Rifai l-a luat descusut pe fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” și, printre altele, l-a întrebat ferm de câte ori a vrut să se sinucidă! „De trei ori și nu din orgolii. Pentru că atunci când iubești cu adevărat, nu trebuie să ai orgolii și mândrii. Atunci când iubești cu adevărat, nu ajungi la acest gest de lașitate, pentru că este un gest de lașitate dacă stai să te gândești după aceea. Din dorința aia nebună de a avea persoana pe care ți-o dorești lângă tine. Doar când iubești ca un nebun și când spui «da, viața mea nu mai are sens fără acea femeie», te gândești la sinucidere. Prima oară când am vrut să fac acest lucru, nu a fost din dragoste, a fost atunci când eram încarcerat în România și am crezut că nu mai am șansa să mă motivez și nici să arăt oamenilor adevărul. Strângeam pastile după pastile și am vrut în noaptea de Crăciun să mă sinucid, dar Dumnezeu m-a ajutat din nou”, a mărturisit designerul potrivit Wowbiz.ro.

A doua încercare de a-și încheia socotelile cu viața a fost din cauza Danei Opsitaru, prima mare iubire a lui Cătălin Botezatu, care era o femeie căsătorită la vremea aceea.

