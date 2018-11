Cătălin Botezatu a fost extrem de discret cu privire la viața sa personală, mai ales când a fost vorba despre copiii săi. Deși designer-ul nu a negat niciodată existența acestora, el a vorbit rareori despre cei ce îl numesc „tată”. Invitat în cadrul unei emisiuni, creatorul de modă a vorbit deschis despre copiii săi, dând detalii despre viața de părinte, potrivit click.ro.

„Trebuie să înțelegi că ei cresc. Merg la casa lor, unii au niște caractere frumoase, altele mai puțin frumoase, indiferent de cum i-ai educat. Îi faci, ai grijă de ei până la un moment dat, te asiguri că le-ai oferit bagajul necesar pentru viață, apoi încep să aibă viața lor. Am doi, cu mame diferite. Știe lumea dar nu vreau să mai vorbesc. N-am ținut ascuns, dar am fost discret. Așa a fost să fie, nici eu nu am știut.”, a declarat Cătălin Botezatu, în cadrul emisiunii „Răi Da’ Buni”, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/catalin-botezatu-dezvaluiri-neasteptate-despre-copiii-sai-ii-am-cu-mame-diferite