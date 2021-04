Cătălin Botezatu (54 de ani) nu a scăpat nici el de Covid! Designerul a dezvăluit că a fost infectat cu temutul virus, dar din fericire a avut o formă ușoară a bolii, potrivit click.ro.

Designerul a tras însă o sperietură strașnică. S-a temut pentru viața lui, mai ales că făcea parte din grupul persoanelor cu risc. Botezatu are montate deja cinci stenturi la inimă și a fost diagnosticat cu cancer acum doi ani, când a suferit cinci operații în Turcia. „Da, am avut Covid. Mi-a fost foarte frică, pentru că nu știam cum reacționează organismul, fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă ușoară. Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros”, a declarat designerul, la Metropola TV, conform sursei citate.

