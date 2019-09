La 52 de ani, creatorul de modă Cătălin Botezatu se recuperează după mai multe probleme de sănătate peste care a trecut recent.

Creatorul de modă spune, într-un interviu pentru femeide10.ro, potrivit click.ro, că deși are tot ce își dorește, este singur și nefericit și că nici nu mai crede în dragoste. „Când nu muncesc, sunt singur și melancolic. Nu sunt fericit. Nu dă fericirea afară din mine, chiar dacă am aproape tot ce vreau. Mi-aș dori să fiu ca alții care n-au nimic, dar sunt fericiți. Încerc să-mi ocup timpul ca să nu mă gândesc că sunt atât de singur”, a spus Botezatu. Designerul nu mai crede nici în iubirea ca soluție salvatoare: „Notorietatea nu-mi mai dă voie. Sunt realist. Am destulă maturitate încât să-mi dau seama că sunt un trofeu.”.

