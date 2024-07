Cătălin Botezatu (57 de ani) și Bianca Drăgușanu (42 de ani) au bifat, în urmă cu 15 ani, o poveste de dragoste cu năbădăi. După despărțire, au rămas în relații foarte bune, dovadă stând și complimentele pe care și le fac reciproc. Iată ce ne-a declarat Cătălin Botezatu, exclusiv pentru Click!, despre Bianca, după ce, în cadrul podcastului, realizat de Bursucu, superba vedetă l-a lăudat: „Bote mi-a schimbat viața!”.

Cătălin Botezatu a oferit, exclusiv pentru Click!, și câteva picanterii din culisele poveștii de dragoste, de acum 15 ani, când relația lor cu năbădăi făcea deliciul tabloidelor: „Între noi o fost o iubire ca o lovitură de fulger, ne-am văzut, ne-am plăcut și de aici a început nebunia. A fost o relație nebună, plină de adrenalină, nicidecum monotonă. Din ea pleca acea fiară, acea panteră, care tot timpul te ținea cu adrenalina la cote înalte. Are simțul umorului, al aventurii, al nebuniei, e deșteaptă, are personalitate. Mie nu mi-ar fi plăcut să am lângă mine o femeie cu statut de servitoare, de slugă, care să facă ce spun eu. Nu îmi plac femeile umile. Păi, îmi iau o menajeră ca să-mi facă mâncare. A rămas, din păcate, mentalitatea asta a bărbaților că te însori ca femeia să-ți facă sarmale și să-ți despută casa. E frumos să îți facă copii, însă, pentru restul de servicii, domnilor, există menajere!”.

Sursa foto: Facebook

