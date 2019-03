Sâmbătă. 30 martie, trupul neînsuflețit al Zinei Dumitrescu a fost incinerat, iar mai multe personalități din lumea modei au fost alături de fiul creatoarei de modă, în această zi tristă. Cătălin Botezatu a fost foarte afectat de moartea Zinei Dumitrescu, cea care l-a format profesional pe designer. El a oferit primele declarații după ce trupul creatoarei de modă a fost incinerat, la decizia fiului ei, potrivit click.ro.

Cătălin Botezatu a explicat faptul că nu-i înțelege decizia nui Cătălin Negreanu, fiul Zinei, de-și incinera mama, deși ea își dorea să fie înmormântată alături de mama ei. Zina Dumitrescu a fost incinerată la crematoriul Vitan Bârzeşti, sâmbătă dimineață, iar alături de fiul Zinei au fost prezente personalități precum Valentina Pelinel și Dana Săvuică. ”Încercăm să-l înțelegem, chiar dacă nu înțelegem. Măcar să ne dea să vedem urna. Toată nebunia asta cu incinerarea, ca și cum ar fi fost furat corpul neînsuflețit, mie mi s-a părut ca un scenariu de film prost. Singurul lucru care ne-a rămas e să depunem flori și să aprindem o lumânare, lucru care se și întâmplă la Casa de Modă Venus”, a spus Cătălin Botezatu, conform sursei citate.

