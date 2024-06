Invitat în cadrul unui eveniment dedicat produselor de înfrumusețare, Cătălin Botezatu a oferit un interviu în care a abordat subiectul rochiilor de mireasă, notează click.ro.

„Eu recomand tot timpul mireselor să nu mai cumpere rochii din alea tip crinoline, că nu se mai poartă. Eu am văzut că și cele cu plinuțe insistă pe ideea de crinoline, ceea ce este out of fashion de mult. Chiar dacă ai forme, înțeleg, dar nu trebuie neapărat să te încorsetezi, cu partea de sus in corsetul din ăla care să-ţi pună sânii pe undeva peste buze, care si alea sunt mărite, şi apoi varza, butelia, butelia cu husă. Nu se mai poartă asta. Făceţi-vă lucruri îndrăzneţe! Făceţi-vă lucruri care sa fie cu taietură! Tăietura aceea care ascunde anumite forme mai mari. Unde corpul vă permite, categoric, faceți rochii mulate apropiate de linia corpului, cu trene, cu cloșuri ample, dar renunțați la verzele astea, că mă sinucid eu, și renunțați la turcisme”, a spus Cătălin Botezatu pentru Unica.ro, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

